Nexus Font – функциональный инструмент по управлению шрифтами на устройствах с поддержкой Windows. Программа включает обширную библиотеку шрифтов и комплекс компонентов по их редактированию.

Оперативные элементы обработки позволяют форматировать и загружать шрифты с внешних устройств в базу, осуществлять оперативный поиск по каталогам на предмет дубликатов, управлять внешним видом начертаний шрифтов и отправлять их на печать.

База шрифтов и начертаний Nexus Font не требует обязательной установки в систему, программа может быть использована как портативное ПО и запущена с внешнего носителя памяти.