nanoCAD Фундаменты – специализированная программа для проведения расчетов, связанных с конструированием различных видов фундамента. Она разработана на платформе nanoCAD 3 и поможет разработать и выпустить необходимую документацию, которая соответствует государственным стандартам.
nanoCAD Фундаменты состоит из двух основных частей:
- Оформление: инструменты для создания чертежей и ввода данных.
- Фундаменты: основывается на действующих нормативных документах и с помощью простого меню поможет провести расчеты всех факторов, которые могут повлиять на создание фундамента.