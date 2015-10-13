nanoCAD Фундаменты – специализированная программа для проведения расчетов, связанных с конструированием различных видов фундамента. Она разработана на платформе nanoCAD 3 и поможет разработать и выпустить необходимую документацию, которая соответствует государственным стандартам.

nanoCAD Фундаменты состоит из двух основных частей: