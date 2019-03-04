Hair Pro — программа для изменения причесок на фотографиях. Использование данного приложения — отличный способ определить, подходит ли та или иная прическа перед походом в парикмахерскую или салон красоты.

Программа Hair Pro поддерживается операционными системами Windows всех версий (от XP до 10) с архитектурой x86 или x64. Интерфейс приложения выполнен на английском языке. Программа Hair Pro является условно-бесплатной. В бесплатной версии доступно лишь небольшое количество готовых причесок.

Программа Hair Pro

В основную задачу программы Hair Pro входит размещение одной из множества доступных причесок на поверх пользовательской фотографии. Во встроенной базе данных приложения содержатся сотни различных вариантов как мужских, так и женских причесок. Однако их размещение поверх фотографии — основная, но не единственная функция программы.

Приложение Hair Pro предоставляет и ряд других полезных инструментов, превращающих ее в полноценный виртуальный салон красоты. Например:

Изменение масштаба (размера) графического изображения прически.

Инструмент «Haircut» (ножницы) позволяет виртуально "подрезать" волосы используемой прически.

Возможность изменения цвета прически — в приложении доступна многофункциональная палитра, позволяющая установить любой цвет, настроить его яркость.

Инструменты «Blur» и «Smudge» позволяют применить к изображению прически эффекты размытия.

Инструмент «Make-UP Spray» (макияжный спрей для волос) позволит нанести на определенные участки волос краску любого цвета.

А также ряд стандартных инструментов по обработке цифровых изображений — выделение, заливка, обрезка и другие.

Важная особенность программы Hair Pro — возможность добавления в базу собственных причесок путем импорта изображений с соответствующим содержанием. Приложение поддерживает большое количество форматов цифровых изображений и даже позволяет импортировать видео-файлы для последующей вырезки из него нужного кадра.

Для еще большего удобства в программе Hair Pro предусмотрены инструменты для добавления в обработку фотографий напрямую с веб-камеры или сканера.