Гранд-Смета – специальный комплекс программ для создания и проверки расчетов (локальных и объектных смет), а также для актов по выполненным работам. Гранд-Смета имеет защиту, реализованную при помощи аппаратных ключей. В состав программы входит множество баз, утвержденных Госстроем Российской Федерации.

Основной пользователь сметной программы – инженер-сметчик. В связи с этим в активе Гранд-Смета есть огромное количество шаблонов справок, отчетов и иных документов. Главное преимущество комплекса программ – очень низкие системные требования и быстрая работа.

Скачать лицензионную рабочую версию Гранд-Сметы можно на официальном сайте разработчика. Там же можно скачать пробную версию (демоверсию) программы.