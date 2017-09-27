SoftSalad СОФТСАЛАТ
Гранд-Смета

Гранд-Смета

Сметная программа

3,1 (7)
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Актуальная версия 5.5
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История изменений

Версия 5.5

Оценки программы

3,1

7 оценок Оценок пока нет

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