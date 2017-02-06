Adobe Creative Cloud — набор приложений от студии Adobe, предоставляющий пользователю удобный и быстрый доступ к инструментам для графического дизайна, разработки веб-страниц, хранения информации в облачном сервере, а также редактирования видео и звука.
Принцип работы программы прост — приложение нужно скачать и установить на компьютер. Далее активируется подписка на необходимые функции. На выбор пользователя 14 различных программ, доступных как отдельно, так и в общем наборе.
Adobe прекратила продажи в России. Приобрести подписку Adobe Creative Cloud из РФ можно по этой ссылке (проверенный сервис с положительными отзывами).
В состав Adobe CC входит:
- Photoshop CC.
- Audition CC.
- Media Encoder CC.
- Dreamweaver CC.
- InCopy CC.
- Edge Animate CC.
- After Effects CC.
- Prelude CC.
- Flash CC Professional.
- Illustrator CC.
- SpeedGrade CC.
- Muse CC.
- InDesign CC.
- Premiere CC Professional.
Пакет программ Adobe CC работают на всех актуальных версиях Windows, включая 7, 8, 8.1, 10 и 11 (x86 и x64, 32 и 64 бит). Почти все программы Adobe переведены на русский язык.