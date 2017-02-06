Adobe Creative Cloud — набор приложений от студии Adobe, предоставляющий пользователю удобный и быстрый доступ к инструментам для графического дизайна, разработки веб-страниц, хранения информации в облачном сервере, а также редактирования видео и звука.

Принцип работы программы прост — приложение нужно скачать и установить на компьютер. Далее активируется подписка на необходимые функции. На выбор пользователя 14 различных программ, доступных как отдельно, так и в общем наборе.

Adobe прекратила продажи в России. Приобрести подписку Adobe Creative Cloud из РФ можно по этой ссылке (проверенный сервис с положительными отзывами).

В состав Adobe CC входит:

Photoshop CC.

Audition CC.

Media Encoder CC.

Dreamweaver CC.

InCopy CC.

Edge Animate CC.

After Effects CC.

Prelude CC.

Flash CC Professional.

Illustrator CC.

SpeedGrade CC.

Muse CC.

InDesign CC.

Premiere CC Professional.

Пакет программ Adobe CC работают на всех актуальных версиях Windows, включая 7, 8, 8.1, 10 и 11 (x86 и x64, 32 и 64 бит). Почти все программы Adobe переведены на русский язык.