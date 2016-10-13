ACD FotoCanvas - программа для редактирования цифровых фотографий и различных графических файлов. Она позволяет осуществлять автоматическую коррекцию типичных ошибок и создавать различные спецэффекты.

Для неуверенных в себе пользователей предусмотрен пошаговый визард по коррекции изображений. А опытных пользователей порадует система управления цветом (Professional Color Management system), где можно убирать эффект "красных глаз", вращать, обрезать изображения, применять к ним различные спецэффекты, рисовать геометрические фигуры, добавлять текст и многое другое.