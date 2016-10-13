SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено

ACD FotoCanvas

Программа для редактирования фотографий

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Актуальная версия 3.0.3
Скачать 6 MB
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История изменений

Версия 3.0.3

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