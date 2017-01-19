Eyes Relaxing and Focusing – программа для временной блокировки экрана компьютера для отдыха глаз. Она позволит полезно использовать время перерыва, чтобы дать отдых органам зрения.

В активном состоянии программа показывает специальные графические композиции: узоры, фигуры и орнаменты. Цвета элементов приглушены и сбалансированы. Можно создать собственные упражнения для глаз, выбрав траекторию объектов, но лучше пользоваться готовыми упражнениями.

Eyes Relaxing and Focusing позволяет установить расписание и длительность сеанса вручную.