Process Blocker – программа для отмены автоматического или нежелательного запуска приложений и исполняемых файлов .exe.

Основное достоинство Process Blocker – оперативное исследование запускаемых программ и точная сортировка по именам и другим признакам. Для запрета запуска определенной программы необходимо внести ее в черный список.

Process Blocker нашла применение в корпоративной среде: офисным работникам запрещен доступ к игровым приложениям, программам для общения (ICQ, MailRu Agent), файлообменникам и прочим программам, которые отвлекают от прямых обязанностей. Также программа успешно пресекает запуски нежелательных обновлений программ.