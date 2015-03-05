Закройщик - это программа для моделирования одежды. Выполняет расчет выкроек в различных масштабах (от 1:1 до 1:4) и позволяет их затем распечатать.

Созданную выкройку можно редактировать и индивидуально подгонять под клиента. Готовые лекала потом легко перенести на ткань.

Программа подходит как для личного пользования, так и для предприятий по пошиву одежды. Клиенту не обязательно являться на каждую примерку. Уникальная методика Закройщика рассчитывает выкройку по девятнадцати параметрам клиента, что позволяет оптимально посадить будущую вещь на фигуре.

Закройщик позволяет работать с:

женскими плечевыми изделиями;

деталями с полочкой и спинкой;

женскими и мужскими поясными изделиями.

Программа Закройщик решает сложную проблему подгонки изделия под определенного клиента без необходимости многочисленных примерок.