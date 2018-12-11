Уранус (Uranus) — программа для составления астрологических прогнозов на основе реального расположения планет, звезд, галактик, созвездий и прочих космических объектов друг относительно друга. Особый акцент в приложении сделан на вычислении эфемерид — координат астрономических объектов в широком (тысячелетия) временном диапазоне, для чего используются сложные математические формулы, заложенные в базу программного обеспечения.

Астрологическая программа Уранус

Программа Уранус может стать настоящей находкой не только для начинающих, но и профессиональных астрологов. Так, при помощи данного приложения значительно упрощаются следующие астрологические операции:

Расчет эфемерид с построением астрологических карт. Для реализации этой задачи программа Уранус учитывает самые различные факторы — от солнечных и лунных затмений до "поведения" трансурановых планет и неподвижных звезд. Приложение способно выполнять расчеты эфемерид во временном диапазоне, начиная с 13000 лед до н.э. и заканчивая 16800 лет н.э.

Расчеты различных астрономических явлений — транзиты, прогрессии, дирекции (включая пренатальные), планетарные дуги, возвращения Солнца и Луны и другие.

Точные расчеты времени возникновения аспектов между планетами.

Получение обобщенных прогностических отчетов в задаваемом пользователем интервале с произвольным набором методов прогнозирования.

Выдача интерпретаций нотальных карт, гороскопов ребенка, взаимоотношений, профориентации и т.д. с использованием различных элементов толкования.

Составление прогнозов по сферам жизни с количественной оценкой вероятности наступления различных событий.

И многое другое.

Следует отметить, что многие всевозможные астрологические прогнозы, расчеты и прочие операции визуализированы в виде рисунков, графиков и другие графических элементов для простоты восприятия пользователем получаемой информации.

Ограничения бесплатной версии

Программа Уранус — платный программный продукт. На данной странице представлена одна из прошлых версий приложения с ограниченным функционалом. Программа распространяется разработчиками по почте (заказать компакт-диск с последней версией Уранус можно через официальный сайт, указанный ниже).