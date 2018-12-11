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Уранус (Uranus)

Уранус (Uranus)

Программа для составления астрологических прогнозов

3,3 (10)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 10.0
Скачать 28 MB
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История изменений

Версия 10.0

Оценки программы

3,3

10 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Уранус (Uranus)

1 отзыв

Елена

Здравствуйте. Ищу программу Uranus for Windows, версия 8.02,(с) ИПА, 2002.Сможете ли в этом мне помочь?