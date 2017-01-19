Телефонный справочник – программа для управления информацией о телефонных номерах. Она позволяет создать электронную базу телефонов с информацией об их владельце. Возможна оптимизация под личные цели или для компании и фирмы.
Функции утилиты:
- Создание собственной базы телефонных номеров.
- Внесение полной информации о владельце номера – ФИО, адрес, e-mail, icq, ник, дата рождения, наличие официального сайта.
- Создание карточки отдельного человека или целого предприятия.
- Поддержка мобильных и стационарных операторов телефонной связи.
- Добавление заметок и напоминаний к каждому номеру телефона.
- Поиск кода города любой страны по внутренней базе.
- Возможность добавления/удаления записей из базы.