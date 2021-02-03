SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Stellarium

В данном списке представлены программы для замены Stellarium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stellarium, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Google Earth
Google Earth

Версия 7.1.8

Космос и Земля на качественных 3D-картах

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)