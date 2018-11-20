Stellarium — эмулятор планетария для Windows с отрытым исходным кодом. Программа предоставляет пользователям возможность изучать видимый космос, не покидая своего компьютера.

Эмулятор звездного неба использует современные 3D-технологии, которые позволяют наглядно отображать планеты и их спутники, метеоры, звезды, туманности, галактики и все другие небесные тела так, как они выглядят с поверхности Земли (или с любой другой точки) при их рассматривании невооруженным взглядом, через средний любительский или мощный научный телескоп.

Эмулятор планетария Stellarium

Программу Stellarium можно смело назвать полноценным цифровым планетарием. Трехмерная модель космоса построена таким образом, что в ее центре располагается главная обзорная площадка — планета Земля. При первом же запуске программа определяет местоположение пользовательского компьютера и перемещается по обнаруженным координатам. Однако пользователь может виртуально переместиться в любую точку планеты, чтобы вести наблюдения за звездным небом, к примеру, из любого европейского города или даже из Арктики.

В режиме свободного просмотра при помощи мыши можно осуществить масштабирование неба. Программа автоматически покажет все космические объекты, видимые из выбранной точки планеты (обзора). Причем Stellarium отображает расположение небесных тел в зависимости от текущей даты, часов, минут и секунд. Программа даже способна моделировать движение объектов по небосводу в режиме реального времени.

После того, как пользователь выбрал интересующий космический объект в режиме свободного просмотра (либо путем введения его небесных координат), программа отобразит его реальную фотографию в максимально доступном увеличении и всю имеющуюся информацию о нем.

При помощи Stellarium небесные тела можно рассматривать в различные типы виртуальных (полностью идентичных реально существующим моделям) телескопов. Пользователь может "менять" на них объективы, устанавливать всевозможные фильтрующие линзы и многое другое.

Зачем нужна программа Stellarium?

Наибольшую ценность программа Stellarium имеет за счет того, что в ней собрано огромное количество информации о небесных телах:

Более 600 тыс. звезд и 80 тыс. объектов дальнего космоса — это только стандартный каталог, устанавливающийся вместе с программой. При необходимости пользователь может расширить базу данных до 177 миллионов звезд и до 1 млн. объектов дальнего космоса — практически все космические объекты, известные человечеству на данный момент.

Все открытые в настоящий момент планеты и их спутники. Конечно же, основной упор сделан на планеты нашей солнечной системы.

Подробнейшая трехмерная визуализация Млечного Пути с возможностью масштабирования.

Подробная информация о звездных скоплениях и созвездиях. Программа Stellarium также отображает созвездия в виде графических изображений — так, как их представляли себе различные народы мира (в настоящий момент база данных программы располагает изображениями созвездий более чем 20 культур).

Виртуальные экскурсии по звездному небу. В программе Stellarium имеется большое количество заранее запрограммированных сценариев, позволяющих последовательно ознакомиться с наиболее интересными космическими объектами. При запуске сценария камера будет автоматически перемещаться от одного объекта к другому, а на экране — отображаться информация о нем.

Возможность подключения к программе разнообразных дополнительных плагинов, доступных для бесплатного скачивания с официального сайта Stellarium.

И многое другое.

Совместимость с Windows

Программа Stellarium поддерживает системы Windows версии 7 и выше. Предусмотрены отдельные установщики для 32-х и 64-битных (x86 и x64) систем, которые можно скачать на данной странице.