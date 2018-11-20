SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Stellarium

Stellarium

Программа для просмотра звёздного неба (виртуальный планетарий)

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 0.18.2
Скачать 172 MB
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История изменений

Версия 0.18.2

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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