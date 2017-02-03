SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CheMax

В данном списке представлены программы для замены CheMax. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CheMax, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

ArtMoney SE
ArtMoney SE

Версия 8.21.3

Программа для изменения параметров в играх и любых значений в ОЗУ компьютера

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
PunkBuster
PunkBuster

Версия 3.8

Защита от читеров и нечестных игроков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)