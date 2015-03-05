SoftSalad СОФТСАЛАТ

Справочники и руководства

В разделе "Справочные материалы" собран большой набор софта с различной справочной информацией. Большой объем данных трудно держать в голове, поэтому такие справочники актуальны по сегодняшний день.

Найдено 5 программ

CheMax 21.4

Программа с паролями к играм

Оценок пока нет
Уранус (Uranus)
Уранус (Uranus) 10.0

Программа для составления астрологических прогнозов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
Stellarium
Stellarium 0.18.2

Программа для просмотра звёздного неба (виртуальный планетарий)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Телефонный справочник
Телефонный справочник 1.2.1

Управление телефонным номерами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Закройщик 2.57

Программа для создания одежды

Рейтинг 3,3 из 5 3,3