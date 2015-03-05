CheMax 21.4

Программа с паролями к играм

Оценок пока нет — 3 года назад

Уранус (Uranus) 10.0

Программа для составления астрологических прогнозов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 7 лет назад

Stellarium 0.18.2

Программа для просмотра звёздного неба (виртуальный планетарий)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 7 лет назад

Телефонный справочник 1.2.1

Управление телефонным номерами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 9 лет назад

Закройщик 2.57

Программа для создания одежды