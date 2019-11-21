SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Babylon

В данном списке представлены программы для замены Babylon. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Babylon, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

QTranslate
QTranslate

Версия 6.10.0

Программа-переводчик для Windows

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
DeepL
DeepL

Версия 2.2.0

Программа для машинного перевода текстов и текстовых документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
EveryLang
EveryLang

Версия 5.2.0

Программа для перевода текстов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)