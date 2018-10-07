SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VerseQ

В данном списке представлены программы для замены VerseQ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VerseQ, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

RapidTyping
RapidTyping

Версия 5.4

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Соло на клавиатуре
Соло на клавиатуре

Версия 9.0.5.65

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (133)
Klava
Klava

Версия 4.0

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре "слепым" методом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Stamina
Stamina

Версия 2.5

Программа для обучения быстрой слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (50)