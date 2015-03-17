NetOp School – специальное программное обеспечение для оперативной подачи обучающего материала по компьютерной сети. Данная программа нашла свое применение в информационных классах школ, ВУЗах и специализированных информационных центрах.
Ключевые возможности программы NetOp School:
- Демонстрация лекций или уроков в любом формате: презентации, аудио- и видеоматериалы.
- Оперативная передача команд на преподавательский компьютер.
- Возможность удаленного обучения в разных аудиториях.
- Простое оформление и понятная система навигации по программе.
- Софт не требует установки дополнительных компонентов.