Minecraft Education – образовательная платформа, выполненная в стиле популярной игры-песочницы. Разработчик предлагает использовать игровое обучение как метод развития у детей вычислительного мышления, творческих навыков, умения работать в команде. Minecraft Education может применяться в школах, на дистанционном и домашнем обучении.

Программа совместима с Windows 10/11 (32 и 64 бит) и переведена на русский язык.

Зачем нужна программа Minecraft Education?

Для обучения в Minecraft Education понадобится учетная запись учебного заведения или организации. Без нее пользователю будут доступны только демо-уроки, к каждому из которых есть описание, указана сложность и возрастная группа.

Особенности Minecraft Education:

доступ к учебным курсам по самым разным предметам: химии, математике, географии, биологии, информатики и многим другим;

удобный многопользовательский режим, позволяющий организовать совместную работу над проектом или учебной задачей;

неигровые персонажи-наставники, сопровождающие процесс обучения и дающие подсказки к выполнению конкретного задания;

поддержка блочного кодирования JavaScript и Python с интуитивно понятным интерфейсом и реализацией непосредственно в игре;

возможность документировать и экспортировать достижения учащихся для оценивания преподавателем и другими учениками.

Minecraft Education нацелено на развития творческого потенциала детей. В открытом блочном мире можно построить все что угодно, начиная с простых объектов и заканчивая масштабными проектами. Управление персонажем от первого лица создает эффект полного погружения в созданную среду.