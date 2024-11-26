SoftSalad СОФТСАЛАТ
Minecraft Education

Minecraft Education

Образовательная платформа в стиле Minecraft

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Актуальная версия 2024.1011.111.0
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История изменений

Версия 2024.1011.111.0

Minecraft Education в магазинах приложений

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