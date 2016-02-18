Конструктор тестов – программа для создания тестов проверки знаний в любой области. Она выстраивает систему тестирования, состоящую из любых вопросов, которые могут потребоваться для аттестации в учебных заведениях.

Инструменты программы:

редактор баз данных;

тренажер для проверки новых вопросов;

администратор для анализа ответов и результатов.

Функции программы: