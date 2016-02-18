Конструктор тестов – программа для создания тестов проверки знаний в любой области. Она выстраивает систему тестирования, состоящую из любых вопросов, которые могут потребоваться для аттестации в учебных заведениях.
Инструменты программы:
- редактор баз данных;
- тренажер для проверки новых вопросов;
- администратор для анализа ответов и результатов.
Функции программы:
- вставка текста любого объема;
- добавление звуковых и визуальных эффектов;
- вставка видеороликов и картинок;
- поддержка разных вариантов тестирования (с одним или несколькими правильными ответами, с выбором хронологии);
- установка собственной системы оценок;
- анализ и печать результатов.