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IQ тест (Тест Айзенка)

Измерение интеллекта человека

1,6 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.1
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История изменений

Версия 2.1

Оценки программы

1,6

5 оценок Оценок пока нет

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