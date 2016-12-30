IQ тест (Тест Айзенка) – программа для проверки IQ (по-русски называют “АйКю”).

Тест для определения интеллектуальных способностей был придуман психологами почти сто лет назад. С тех пор он совершенствовался и дополнялся новыми вопросами, принципами подсчета и анализа. Сейчас тест IQ используется во многих сферах. Количественный показатель уровня интеллектуальных способностей часто необходим для приема на работу, стажировку или учебные курсы.

Программа IQ тест (Тест Айзенка) не требует установки на компьютер, поскольку работает по технологии flash. Все вопросы и задачи переведены на русский язык, интерфейс простой и понятный.

Аналогов этой программы нет.