Crossword Power — программа для составления классических кроссвордов и некоторых их разновидностей. При помощи данного приложения также можно составлять обучающие материалы, связанные с изучением словарных, технических, терминологических, иностранных слов.

Программа Crossword Power является условно-бесплатным программным продуктом с возможностью бесплатного использования с некоторыми функциональными ограничениями. Интерфейс приложения выполнен на английском языке, однако создание кроссвордов (слова и вопросы/описания/подсказки к ним) возможно на множестве языков, включая русский. Работает программа на Windows 98 и в более поздних версиях (поддерживаются системы x86 и x64).

Программа для Создания кроссвордов

Программа Crossword Power позволяет создавать кроссворды со следующими характеристиками:

Максимальное количество разгадываемых слов и подсказок к ним — до 200 единиц.

Максимальная длина слов — 28 символов, подсказок — до 120 символов.

Количество столбцов и рядов («по вертикали» и «по горизонтали») — до 36 и 25, соответственно.

Для создания списка слов с вопросами/подсказками предусмотрен удобный редактор, представляющий собой редактируемую таблицу с двумя столбцами. Создаваемые списки могут быть сохранены на компьютере, а затем отрыты в любой момент для редактирования.

Поддержка широкого спектра кодировок текстов, что позволяет создавать кроссворды на всех языках развитых стран мира.

Отдельно следует отметить возможность программы автоматически организовывать столбцы и строки по всем правилам создания кроссвордов, т.е. с пересечением слов в местах с одинаковыми буквами. Пользователи Crossword Power полностью избавляются от необходимости выполнения этой процедуры вручную (ручная расстановка строк и столбцов вообще не предусмотрена). Но и это еще не все. В Crossword Power имеются и другие функции оформления кроссвордного поля:

Возможность выбора одного из уникальных 30 вариантов расстановки слов на поле.

Возможность установки пользователем максимального количества строк и/или столбцов, что позволит создать кроссвордное поле нужных габаритов (и в этом случае программа самостоятельно расставляет слова).

Возможность установки шрифта, его размера и стилистики, а также настройки толщины внутренних и внешних границ.

Настройка расположения кроссворда и подсказок/вопросов на кроссвордном поле.

И другие.

Программа Crossword Power позволяет создавать следующие разновидности кроссвордов и учебных материалов:

«Crossword Puzzle» (кнопка «Puz» в меню программы) — классический кроссворд с пронумерованными строками/столбцами и подсказками/вопросами «по горизонтали» и «по вертикали».

«Kriss Kross With Clues» (кнопка «Kkc») — столбцы и строки без нумерации с подсказами, в которых указывается количество символов в загаданном слове. Разгадчику предстоит не только угадывать слова, но и правильно расставить их в ячейки.

«Kriss Kross First Letter» (кнопка «Kkf») — столбцы и строки без нумерации, подсказки, как таковые, отсутствуют, а вместо них указываются первые буквы слов и количество символов в них.

«Kriss Kross — Words» (кнопка «Kkw») — а таких кроссвордах приводится список слов, которые разгадчику предстоит вписать в подходящие столбцы и строки.

Любые созданные кроссворды могут быть распечатаны напрямую из приложения. В качестве приятного бонуса в программе Crossword Power имеется функция создания японской головоломки судоку (кнопка «Sud» в меню) по схеме «3 на 3» различной степени сложности.