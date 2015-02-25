Crossword Forge – специальная программа для составления распространенных интеллектуальных игр: кроссвордов, сканвордов и головоломок. Приложение автоматически предлагает оригинальные решения на основе загруженных текстов и графических файлов. Поддерживаемые форматы: jpeg, gif, png.

Программа больше не обновляется и не поддерживается разработчиком

Приложение для создания кроссвордов относится к типу развлекательных программ, идеально подходит для использования на домашних ПК. Простой интерфейс доступен на множестве языков, в том числе и русском. Программа будет полезна тем, кому необходимо в кратчайшие сроки создать кроссворд или сканворд.