SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Crossword Forge

Crossword Forge

Программа для составления кроссвордов

2,8 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.4.1
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История изменений

Версия 7.4.1

Оценки программы

2,8

4 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Crossword Forge

7 отзывов

Ольга

як змінити мову інтерфейсу у програмі?

Михаил

Простое приложение. Быстро со всем разобрался и с сыном составили кроссворд для тематического урока по биологии.

Петя

А фоновую картинку можно поменять?

Петя А фоновую картинку можно поменять?
DartWeither

Вы уверены что в этом есть смысл? Не проще экспортировать с прозрачным фоном и в редакторе подложить нужный?

DartWeither Вы уверены что в этом есть смысл? Не проще экспортировать с прозрачным фоном и в редакторе подложить нужный?
Annigilator 784

Не все могут в стороннем редвкторе подложитьфон. иногда проще сразу сделать.

Петя А фоновую картинку можно поменять?
Ибрагим

Да, фоновую картинку можно поменять. В разделе Backdrop

Ибрагим Да, фоновую картинку можно поменять. В разделе Backdrop
FinePrist

Там можно выбрать прозрачный фон, картинка или из предустановленных,