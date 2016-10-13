Ассистент II — это программа для проверки знаний учащихся. Проверка знаний выполняется путем проведений тестирования. Пользователи должны выбрать правильный ответ на вопрос. По завершению тестирования отображается итоговый результат.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит, начиная с Windows XP). Для загрузки утилиты доступна русская версия софта Ассистент II. Программа распространяется абсолютно бесплатно. Для прохождения тестов не нужно покупать лицензию или подписку.

программа Ассистент II

После запуска утилиты нужно указать имя и фамилию учащегося в верхней части интерфейса.

Следующий этап — выбор одной или нескольких тем из списка в окне ниже. Чтобы сделать выбор, необходимо отметить галочкой нужные пункты. Для запуска тестирования следует нажать кнопку «Начать работу» в нижней части главного окна программы. Перед началом работы можно открыть раздел «Настройки» для внесения изменений в процесс тестирования.

Здесь пользователи утилиты Ассистент II могут:

Выбрать режим работы: тренажер или контроль знаний. При выборе режима «Контроль знаний» можно указать количество задаваемых вопросов. Включить или отключить перемешивание вопросов и вариантов ответов. Отключить отображение некоторых элементов во время тестирования: % баллов, верные ответы, дату, время и т.д. Установить ограничения по времени на ответы на вопросы (в секундах) и общее время проведения тестирования (в минутах).

В разделе «Дополнительно» можно внести дополнительные настройки:

Включить функцию смешанных тестов. Работает при выборе нескольких тем одновременно. Отключить или включить возможность выбора нескольких вариантов ответов на вопрос. Включить функцию засчитывания только полностью правильных ответов. Изменить путь к файлу статистики тестирования. Активировать возможность отправки статистики на удаленный сервер. Изменить язык интерфейса.

Преимущества и недостатки программы Ассистент II

Преимущества:

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность выбора нескольких тем для тестирования одновременно;

загрузка статистики на удаленный сервер;

ручной выбор режима тестирования.

Недостатки: