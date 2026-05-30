SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Anki

Anki

Программа для запоминания слов и формул

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Актуальная версия 25.09
Скачать 12 MB
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История изменений

Версия 25.09

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