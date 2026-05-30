Anki — программа для запоминания слов методом интервального повторения через специальные цифровые карточки.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
Функции и возможности программы Anki
- Цифровые карточки для эффективного запоминания. В каждую карточку можно добавлять не только текст, но и изображения, аудиофайлы, видео, а также математические формулы и научную разметку. Это позволяет создавать карточки для изучения иностранных языков, анатомии, точных наук и других дисциплин, где визуальная и звуковая информация повышает усвоение.
- Автоматическое планирование повторений. После каждого ответа пользователь оценивает, насколько легко он вспомнил содержимое карточки. Программа на основе этой оценки выбирает следующий интервал повторения: чем легче был ответ, тем дольше карточка не будет показываться. Самые трудные карточки появляются чаще, а уже выученные — реже, что позволяет тратить время только на то, что действительно требует повторения.
- Синхронизация коллекции между несколькими устройствами. Официальный сервис синхронизации позволяет бесплатно хранить все карточки в облаке и обмениваться ими между программой, браузерной версией и мобильными приложениями. После изучения на компьютере прогресс автоматически переносится на телефон, и наоборот.
- Создание нескольких комплектов карточек для разделения материала. Пользователь может организовать карточки в независимые колоды и изучать каждую колоду отдельно, не смешивая темы. Внутри колоды можно создавать вложенные колоды поменьше для более точной структуризации. При этом алгоритм повторения для каждой колоды работает независимо, позволяя менять настройки интервалов и лимиты ежедневных карточек под специфику предмета.
- Настройка внешнего вида и времени повторов через шаблоны и дополнения. Карточки строятся на основе HTML-шаблонов, которые пользователь может редактировать, добавляя стили CSS, изменяя расположение полей и оформление. Встроенная система типов карточек позволяет создавать карточки с двусторонним вопросом-ответом, заполнением пропусков и другими форматами. Более 1000 бесплатных дополнений расширяют функциональность: добавляют статистику, поддержку геймификации, импорт из словарей, распознавание рукописного ввода и интеграцию с другими сервисами.
- Работа с огромными коллекциями без потери производительности. Программа оптимизирована для больших объемов данных: база карточек хранится в локальной SQLite, а алгоритмы планирования работают быстро даже на старых устройствах. Поддерживается поиск по карточкам с сохраненными фильтрами, импорт и экспорт в текстовые форматы для обмена данными с другими программами, а также автоматическое резервное копирование колод с возможностью восстановления предыдущих состояний. Anki распространяется как открытое программное обеспечение, и любой желающий может принять участие в его развитии, добавляя новые функции или переводя интерфейс на другие языки.