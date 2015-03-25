SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Smath Studio

В данном списке представлены программы для замены Smath Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smath Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Octave
Octave

Версия 11.3.0

Программа для выполнения математических вычислений

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MagicPlot
MagicPlot

Версия 3.0.1

Программа для анализа и обработки научных данных, построения графиков

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Advanced Grapher
Advanced Grapher

Версия 2.2

Программа для построения и анализа графиков функций

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)