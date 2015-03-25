SMath Studio — программа для построения графиков функций и вычисления математических выражений. Приложение распространяется бесплатно, но имеет платный функционал

Предназначено ПО для установки на компьютеры под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит). Для работы программы требуется наличие установленной на ПК платформы .NET Framework 2.0 или выше. Интерфейс переведен на русский язык.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА SMATH STUDIO?

Программа SMath Studio предоставляет пользователю удобный и простой в освоении редактор математических формул и выражений с визуализатором матриц и таблиц, а также мощным модулем для построения двухмерных и трехмерных графиков функций. Приложение SMath Studio может использоваться как для выполнения вычислений и построения графиков функций, так и просто для визуализации сложных математических формул и выражений для последующей их публикации в интернете, распечатки, переноса в графические, текстовые, табличные редакторы и т.д.

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ SMATH STUDIO

SMath Studio — это, в первую очередь, вычислительная система. Программа поддерживает следующие операций и функции:

Простые математические операции: сложение, вычитание, деление, умножение (в т.ч. скалярное и векторное), извлечение корня и возведение в степень.

Вычисление логарифмов.

Нахождение факториалов.

Работа с матрицами: определение, транспортирование, нахождение миноров, алгебраическое дополнение, нахождение следа.

Выполнение численных и символьных дифференцирований.

Численное интегрирование.

Поиск вещественных корней уравнений.

Работа с тригонометрическими и обратными тригонометрическими функциями.

Работа с гиперболическими и обратными гиперболическими функциями.

Представление алгебраических комплексных чисел в тригонометрическом виде.

Определение сигнатур и аргументов комплексных чисел.

Определение абсолютной величины (модуля) чисел и многие другие возможности.

Кроме того, программа SMath Studio также работает со стандартными функциями программирования (циклы, условия и др.), которые могут использоваться совместно с перечисленными выше математическими функциями. Предусмотрена возможность работы со строками, например: возврат подстроки из заданной строки, подсчет количества символов в строках, слияние строк и т.д.

Среди важных особенностей SMath Studio, связанных с вычислениями, также отметим:

Поддержка большого количества единиц измерений (более 200, но можно расширить собственными), начиная с таких простых, как время, длина или мощность с напряжением, заканчивая плотностью магнитных полей и экспозиционными дозами радиоактивности.

Поддержка таких типов данных, как дроби, системы, векторы, матрицы и комплексные числа.

Возможность использования в большинстве математических операций не только чисел, но и символов.

Касательно построения графиков функций:

Возможность построения 2D и 3D графиков функций.

На одном рабочем листе можно расположить множество графиков — каждый в индивидуальном блоке.

Функции прописываются под графиком в текстовом поле — пользователь может вносить правки в любой момент.

Предусмотрена возможность создания анимированных графиков, для чего используются переменные для задания диапазонов.

Графики могут быть экспортированы в файл GIF отдельно.

Программа SMath Studio также поддерживает установку внешних плагинов (дополнений), расширяющих функциональные возможности данной вычислительной системы. Установка может быть осуществлена из интерфейса программы либо внешнего файла.