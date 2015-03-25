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Smath Studio

Smath Studio

Программа для построения графиков функций

1,0 (1)
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Актуальная версия 1.5.0.9678
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История изменений

Версия 1.5.0.9678

  • Добавлен параметр запуска -l (-launch) с настройками PluginLoad=Sequential и SkipThirdParty для управления загрузкой плагинов
  • Закрытие уведомления о лицензии теперь выполняется синхронно, чтобы корректно срабатывать при завершении работы программы
  • Из Extensions Manager удалена ссылка Translator URL
  • Исправлен русский перевод
  • Исправлен список тегов для пакета SMathStudio.Drawing в NuGet

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Оценки программы

1,0

1 оценка Оценок пока нет

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