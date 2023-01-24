RadiAnt DICOM Viewer — программа для просмотра DICOM-изображений (медицинских снимков КТ, МРТ, рентгенографии, УЗИ и т.д.). Это условно-бесплатное приложение, которым можно пользоваться бесплатно в течение 30 без функциональных ограничений.

Программа работает во всех сборках операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа RadiAnt DICOM Viewer?

Программа RadiAnt DICOM Viewer в основном используется врачами для просмотра изображений, сохраненных в соответствии со стандартами DICOM. В большинстве случаев такие изображения сохраняются в формате DCM — это может быть как единый файл, так и группа файлов, особым образом распределенных в папках и подпапках. С помощью RadiAnt DICOM Viewer можно просматривать DICOM-изображения всех наиболее распространенных модальностей, которые, в свою очередь, генерируются медицинским диагностическим оборудованием. К таким модальностям относятся:

Компьютерная томография (КТ)

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Рентгенография (КР/ЦР)

Гамма-камера, радионуклидная диагностика (РНД)

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ)

Маммография (МГ)

Ультразвуковая диагностика (УЗИ)

Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА)

Программой RadiAnt DICOM Viewer поддерживаются все основные типы DICOM-изображений: монохроматические и цветные, статические и динамические (серия последовательных изображений, объединенные в один файл), а также несжатые (полученные напрямую с аппарата без предварительного преобразования) и сжатые (RLE, JPEG, JPEG-LS, JPEG 2000).

Функции программы RadiAnt DICOM Viewer

Из основных функций приложения RadiAnt DICOM Viewer, относящихся к просмотру и исследованию DICOM-изображений, отметим:

Масштабирование и панорамирование изображений.

Поворот снимков 90 и 180 градусов.

Зеркальное отображение изображений по вертикали и горизонтали.

Подстройка яркости и контрастности.

Просмотр снимков в режиме «негатив».

Просмотр снимков компьютерной томографии в специальном модуле визуализации, который можно настроить индивидуально.

Наличие различных измерительных инструментов: окружность и эллипс (площадь, плотность тканей в единицах Хаунсфилда), линейка (длина сегмента), транспортир (измерение нормальных углов и углов Кобба) и другие.

Возможность рисования пером поверх изображений, размещение стрелок и полигональных линий (открытых и закрытых).

Программа RadiAnt DICOM Viewer также имеет ряд вспомогательных функций и обладает несколькими отличительными особенностями:

Полная поддержка трехмерных снимков, полученных с современных КТ/МРТ сканеров, которые можно просматривать, как в 2D, так и в 3D-режиме. Встроенный в программу модуль 3D VR обеспечивает возможностью поворачивания, масштабирования, изменения местоположения на экране, регулировки цветовых параметров и прозрачности, а также отображения скрытых структур 3D-снимков путем отрезки ненужных частей.

Наличие функций для удобного сравнения проведенных медицинских исследований: открытие нескольких DICOM-снимков в одном окне либо в разных окнах; автоматическая синхронизация (можно отключить) серий изображений, полученных в одной плоскости; отображение линий перекрестных ссылок при просмотре снимков, полученных в разных плоскостях, что обеспечивает лучшую корреляцию анатомических данных.

Возможность отправки онлайн-запросов на получение исследований с удаленных PACS-хостов (требуется предварительная настройка).

Создание локального архива с исследованиями путем импорта DICOM-изображений с внешних носителей (диски, USB-накопители и т.д.) и PACS-хостов.

Экспорт DICOM в JPEG и BMP-изображения, а также видео формата WMV, состоящее из последовательно переключаемых снимков.

При помощи встроенного в программу инструмента MPR можно реконструировать DICOM-снимки в ортогональных плоскостях для получения анатомической картинки в случаях, когда ее не удалось визуализировать при использовании имевшихся базовых изображений.

Возможность совмещения снимков ПЭТ (позитронно-эмиссионная томографии) с КТ-снимками с целью локализации областей, в которых были замечены повышенные показатели захвата фтордезоксиглюкозы (ФДГ), а также с целью выявления анатомических изменений в локализованных областях.

Визуализация кровеносных сосудов методом цифровой субтракционной ангиографии.

Построение кривых «время-интенсивность» различных типов (Ia, Ib,II и III ) для визуализации расширения очагов поражения исследуемых тканей.

Отдельно отметим возможность записи на CD/DVD-диск или другой накопитель данных специальной портативной версии программы RadiAnt DICOM Viewer, при помощи которой пользователь может просматривать присутствующие на накопителе DICOM-снимки без необходимости установки приложения на компьютер.