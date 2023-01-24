SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
RadiAnt DICOM Viewer

RadiAnt DICOM Viewer

Программа для просмотра медицинских DICOM-изображений

2,7 (34)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 2026.1
Установить автоматически (8 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2026.1

  • Исправлено восстановление размера окна просмотрщика после повторного запуска.
  • Исправлены проблемы отображения некоторых DICOM-файлов, не полностью соответствующих стандарту.
  • Исправлена уязвимость, которая могла приводить к сбою при открытии специально созданного DICOM-файла с JPEG-сжатыми данными изображения.

Полезные статьи

Программы для просмотра снимков КТ и МРТ
Программы для просмотра снимков КТ и МРТ

Оценки программы

2,7

34 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о RadiAnt DICOM Viewer

2 отзыва

Roma

Здравствуйте
Мы хотели купить программа радиант.
Дайте нам кп
Еще вопросов после записи диска есть авторан для прочитения диска

Максим

Отличная программа для тех кому приходится регулярно делать мрт и кто уже может разбираться в мрт самостоятельно. Просто запустить и просто исследовать снимки. В первый раз не совсем понятно, но немного поизучав программку можно все понять и далее уже проще - простого все получается.