RadiAnt DICOM Viewer — программа для просмотра DICOM-изображений (медицинских снимков КТ, МРТ, рентгенографии, УЗИ и т.д.). Это условно-бесплатное приложение, которым можно пользоваться бесплатно в течение 30 без функциональных ограничений.
Программа работает во всех сборках операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа RadiAnt DICOM Viewer?
Программа RadiAnt DICOM Viewer в основном используется врачами для просмотра изображений, сохраненных в соответствии со стандартами DICOM. В большинстве случаев такие изображения сохраняются в формате DCM — это может быть как единый файл, так и группа файлов, особым образом распределенных в папках и подпапках. С помощью RadiAnt DICOM Viewer можно просматривать DICOM-изображения всех наиболее распространенных модальностей, которые, в свою очередь, генерируются медицинским диагностическим оборудованием. К таким модальностям относятся:
- Компьютерная томография (КТ)
- Магнитно-резонансная томография (МРТ)
- Рентгенография (КР/ЦР)
- Гамма-камера, радионуклидная диагностика (РНД)
- Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ)
- Маммография (МГ)
- Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
- Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА)
Программой RadiAnt DICOM Viewer поддерживаются все основные типы DICOM-изображений: монохроматические и цветные, статические и динамические (серия последовательных изображений, объединенные в один файл), а также несжатые (полученные напрямую с аппарата без предварительного преобразования) и сжатые (RLE, JPEG, JPEG-LS, JPEG 2000).
Функции программы RadiAnt DICOM Viewer
Из основных функций приложения RadiAnt DICOM Viewer, относящихся к просмотру и исследованию DICOM-изображений, отметим:
- Масштабирование и панорамирование изображений.
- Поворот снимков 90 и 180 градусов.
- Зеркальное отображение изображений по вертикали и горизонтали.
- Подстройка яркости и контрастности.
- Просмотр снимков в режиме «негатив».
- Просмотр снимков компьютерной томографии в специальном модуле визуализации, который можно настроить индивидуально.
- Наличие различных измерительных инструментов: окружность и эллипс (площадь, плотность тканей в единицах Хаунсфилда), линейка (длина сегмента), транспортир (измерение нормальных углов и углов Кобба) и другие.
- Возможность рисования пером поверх изображений, размещение стрелок и полигональных линий (открытых и закрытых).
Программа RadiAnt DICOM Viewer также имеет ряд вспомогательных функций и обладает несколькими отличительными особенностями:
- Полная поддержка трехмерных снимков, полученных с современных КТ/МРТ сканеров, которые можно просматривать, как в 2D, так и в 3D-режиме. Встроенный в программу модуль 3D VR обеспечивает возможностью поворачивания, масштабирования, изменения местоположения на экране, регулировки цветовых параметров и прозрачности, а также отображения скрытых структур 3D-снимков путем отрезки ненужных частей.
- Наличие функций для удобного сравнения проведенных медицинских исследований: открытие нескольких DICOM-снимков в одном окне либо в разных окнах; автоматическая синхронизация (можно отключить) серий изображений, полученных в одной плоскости; отображение линий перекрестных ссылок при просмотре снимков, полученных в разных плоскостях, что обеспечивает лучшую корреляцию анатомических данных.
- Возможность отправки онлайн-запросов на получение исследований с удаленных PACS-хостов (требуется предварительная настройка).
- Создание локального архива с исследованиями путем импорта DICOM-изображений с внешних носителей (диски, USB-накопители и т.д.) и PACS-хостов.
- Экспорт DICOM в JPEG и BMP-изображения, а также видео формата WMV, состоящее из последовательно переключаемых снимков.
- При помощи встроенного в программу инструмента MPR можно реконструировать DICOM-снимки в ортогональных плоскостях для получения анатомической картинки в случаях, когда ее не удалось визуализировать при использовании имевшихся базовых изображений.
- Возможность совмещения снимков ПЭТ (позитронно-эмиссионная томографии) с КТ-снимками с целью локализации областей, в которых были замечены повышенные показатели захвата фтордезоксиглюкозы (ФДГ), а также с целью выявления анатомических изменений в локализованных областях.
- Визуализация кровеносных сосудов методом цифровой субтракционной ангиографии.
- Построение кривых «время-интенсивность» различных типов (Ia, Ib,II и III ) для визуализации расширения очагов поражения исследуемых тканей.
Отдельно отметим возможность записи на CD/DVD-диск или другой накопитель данных специальной портативной версии программы RadiAnt DICOM Viewer, при помощи которой пользователь может просматривать присутствующие на накопителе DICOM-снимки без необходимости установки приложения на компьютер.