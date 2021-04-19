SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Proteus

В данном списке представлены программы для замены Proteus. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Proteus, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

LTspice
LTspice

Версия 26.1.1.1

Программа для симуляции работы и анализа электрических схем

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (18)
DipTrace
DipTrace

Версия 4.1

Программа для проектирования принципиальных схем

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)