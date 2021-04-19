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Proteus

Proteus

Программа для проектирования электронных схем и печатных плат

3,0 (22)
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Актуальная версия 9.2
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История изменений

Версия 9.2

  • ИИ-помощник ProPilot (коммерческая версия) / ProTutor (образовательная) – понимает контекст вашей схемы, помогает с расчётами, выбором компонентов, отладкой, документацией и даже пишет код для микроконтроллеров (генерация инициализации периферии, рефакторинг).
  • Встроенная работа с Git/SVN для библиотек – теперь прямо из интерфейса можно коммитить, обновлять и отслеживать изменения компонентов (с визуальными метками изменённых версий).
  • Новые DRC-проверки для шелкографии – Silk–Silk (пересечения надписей) и Silk–Resist (попадание краски на открытые контактные площадки).
  • Visual Designer для MicroPython – можно программировать блок-схемами и скриптами MicroPython, симулировать в Proteus и создавать IoT-панели.
  • Виртуальная робот-черепаха – учебная симуляция для отработки алгоритмов (движение по линии, обход препятствий).

Оценки программы

3,0

22 оценки Оценок пока нет

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