Proteus — программа для проектирования, моделирования и разработки электронных схем и печатных плат (PCB). Это платное программное обеспечение (существует пробная 14-дневная версия, которую можно скачать на данной странице).
Приложение можно установить на компьютер под управлением Windows 10 и выше (32-бит и 64-бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.
Зачем нужна программа Proteus?
Proteus — это профессиональный программный комплекс для проектирования, моделирования и разработки электронных схем и печатных плат (PCB). Программа широко используется инженерами, студентами и радиолюбителями благодаря своей универсальности и мощному функционалу. При помощи Proteus можно решать такие задачи, как:
- Проектирование электронных схем (создание принципиальных схем с помощью обширной библиотеки компонентов).
- Симуляция аналоговых и цифровых устройств (Анализ работы схемы до изготовления, в т.ч. при помощи логических анализаторов и осциллографов).
- Разработка печатных плат (PCB).
- Программирование микроконтроллеров Arduino, PIC, AVR, STM32 и др. (загрузка и отладка кода).
- Автоматическая трассировка PCB (генерация разводки печатной платы с учетом DRC — Design Rule Check).
- 3D-просмотр плат (визуализация готовой PCB в 3D виде перед отправкой на производство)
Proteus — мощный инструмент для инженеров и радиолюбителей, объединяющий схемотехнику, симуляцию и PCB-дизайн. Хотя программа платная, её возможности оправдывают стоимость для профессионального использования.
Функции и возможности программы Proteus
Программа Proteus обладает широкими функциональными возможностями.
Основные функциональные модули
Программа Proteus имеет 3 ключевых модуля:
- Модуль для создания принципиальных схем ISIS (Intelligent Schematic Input System), обладающий следующими возможностями:
- Редактирования электронных схем.
- Библиотеки компонентов (более 8000 элементов).
- Графического представления схем.
- Подготовки схем к симуляции.
- Система проектирования печатных плат ARES (Advanced Routing and Editing Software), при помощи которой осуществляется:
- Автоматическая и ручная трассировка.
- 3D-визуализация плат.
- Проверка правил проектирования (DRC).
- Генерация производственных файлов.
- Система виртуального моделирования VSM (Virtual System Modelling), обладающая:
- Микропроцессорной симуляцией.
- Отладкой в реальном времени.
- Аналогово-цифровым моделированием.
Основные функциональные возможности Proteus
Вот неполный перечень функций программы Proteus:
- Проектирование электронных схем:
- Создание многоуровневых иерархических схем.
- Поддержка стандартных символов электронных компонентов.
- Автоматическая нумерация компонентов.
- Генерация списков соединений (Netlist).
- Экспорт схем в различные форматы (PDF, PNG и др.).
- Аналоговое моделирование:
- Полная SPICE-совместимая симуляция.
- Анализ переходных процессов.
- Частотный анализ (АЧХ, ФЧХ).
- Анализ по постоянному току.
- Цифровая симуляция:
- Моделирование логических схем.
- Поддержка VHDL и Verilog.
- Интерактивная симуляция в реальном времени.
- Смешанная симуляция:
- Совместное моделирование аналоговых и цифровых компонентов.
- Точное взаимодействие между разными доменами.
- Микропроцессорная симуляция
- Поддержка популярных архитектур (PIC, AVR, ARM, 8051 и др.).
- Отладка на уровне исходного кода.
- Эмуляция периферийных устройств.
- Подключение виртуальных инструментов (терминалы, дисплеи).
- Проектирование печатных плат:
- Автоматическое и интерактивное размещение компонентов.
- Интеллектуальная ручная трассировка.
- Автоматическая трассировка с различными алгоритмами.
- Многослойное проектирование (до 16 слоев).
- 3D-визуализация и проверка механических ограничений.
- Подготовка к производству:
- Генерация Gerber-файлов (версий 274X и 274D).
- Создание файлов сверловки (Excellon).
- Генерация файлов позиционирования компонентов.
- Поддержка формата ODB++.
- Дополнительный функционал:
- Интеграция с CAD-системами: импорт/экспорт в форматах DXF, IDF и других, полная совместимость с механическими CAD-системами.
- Автоматизация проектирования: скриптовый язык для автоматизации задач, пакетная обработка файлов, а также поддержка пользовательских библиотек.
- Анализ и отчетность: Расчет стоимости компонентов, анализ целостности сигналов, генерация отчетов и спецификаций, проверка на соответствие стандартам.