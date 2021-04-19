Proteus — программа для проектирования, моделирования и разработки электронных схем и печатных плат (PCB). Это платное программное обеспечение (существует пробная 14-дневная версия, которую можно скачать на данной странице).

Приложение можно установить на компьютер под управлением Windows 10 и выше (32-бит и 64-бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Proteus?

Proteus — это профессиональный программный комплекс для проектирования, моделирования и разработки электронных схем и печатных плат (PCB). Программа широко используется инженерами, студентами и радиолюбителями благодаря своей универсальности и мощному функционалу. При помощи Proteus можно решать такие задачи, как:

Проектирование электронных схем (создание принципиальных схем с помощью обширной библиотеки компонентов).

Симуляция аналоговых и цифровых устройств (Анализ работы схемы до изготовления, в т.ч. при помощи логических анализаторов и осциллографов).

Разработка печатных плат (PCB).

Программирование микроконтроллеров Arduino, PIC, AVR, STM32 и др. (загрузка и отладка кода).

Автоматическая трассировка PCB (генерация разводки печатной платы с учетом DRC — Design Rule Check).

3D-просмотр плат (визуализация готовой PCB в 3D виде перед отправкой на производство)

Proteus — мощный инструмент для инженеров и радиолюбителей, объединяющий схемотехнику, симуляцию и PCB-дизайн. Хотя программа платная, её возможности оправдывают стоимость для профессионального использования.

Функции и возможности программы Proteus

Программа Proteus обладает широкими функциональными возможностями.

Основные функциональные модули

Программа Proteus имеет 3 ключевых модуля:

Модуль для создания принципиальных схем ISIS (Intelligent Schematic Input System), обладающий следующими возможностями:

Редактирования электронных схем.

Библиотеки компонентов (более 8000 элементов).

Графического представления схем.

Подготовки схем к симуляции.

Система проектирования печатных плат ARES (Advanced Routing and Editing Software), при помощи которой осуществляется:

Автоматическая и ручная трассировка.

3D-визуализация плат.

Проверка правил проектирования (DRC).

Генерация производственных файлов.

Система виртуального моделирования VSM (Virtual System Modelling), обладающая:

Микропроцессорной симуляцией.

Отладкой в реальном времени.

Аналогово-цифровым моделированием.

Основные функциональные возможности Proteus

Вот неполный перечень функций программы Proteus:

Проектирование электронных схем:

Создание многоуровневых иерархических схем.

Поддержка стандартных символов электронных компонентов.

Автоматическая нумерация компонентов.

Генерация списков соединений (Netlist).

Экспорт схем в различные форматы (PDF, PNG и др.).

Аналоговое моделирование:

Полная SPICE-совместимая симуляция.

Анализ переходных процессов.

Частотный анализ (АЧХ, ФЧХ).

Анализ по постоянному току.

Цифровая симуляция:

Моделирование логических схем.

Поддержка VHDL и Verilog.

Интерактивная симуляция в реальном времени.

Смешанная симуляция:

Совместное моделирование аналоговых и цифровых компонентов.

Точное взаимодействие между разными доменами.

Микропроцессорная симуляция

Поддержка популярных архитектур (PIC, AVR, ARM, 8051 и др.).

Отладка на уровне исходного кода.

Эмуляция периферийных устройств.

Подключение виртуальных инструментов (терминалы, дисплеи).

Проектирование печатных плат:

Автоматическое и интерактивное размещение компонентов.

Интеллектуальная ручная трассировка.

Автоматическая трассировка с различными алгоритмами.

Многослойное проектирование (до 16 слоев).

3D-визуализация и проверка механических ограничений.

Подготовка к производству:

Генерация Gerber-файлов (версий 274X и 274D).

Создание файлов сверловки (Excellon).

Генерация файлов позиционирования компонентов.

Поддержка формата ODB++.

Дополнительный функционал: