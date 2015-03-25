В данном списке представлены программы для замены Octave. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Octave, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Octave.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Octave, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Octave. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Octave, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 1.5.0.9678
Программа для построения графиков функций
Версия 6
Разработка материалов по разделам математики.
Версия 3.0.1
Программа для анализа и обработки научных данных, построения графиков
Версия 7.0
Программа для создания математических формул под различные текстовые редакторы
Версия 8.42
Программа для хранения документов, заметок и изображений
Версия 4.4.2
Программа для построения графиков
Версия 2.2
Программа для построения и анализа графиков функций