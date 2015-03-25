SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Octave

В данном списке представлены программы для замены Octave. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Octave, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Smath Studio
Smath Studio

Версия 1.5.0.9678

Программа для построения графиков функций

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
GeoGebra Classic
GeoGebra Classic

Версия 6

Разработка материалов по разделам математики.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
MagicPlot
MagicPlot

Версия 3.0.1

Программа для анализа и обработки научных данных, построения графиков

Оценок пока нет
MathType
MathType

Версия 7.0

Программа для создания математических формул под различные текстовые редакторы

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Maple
Maple

Версия 8.42

Программа для хранения документов, заметок и изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (18)
Graph
Graph

Версия 4.4.2

Программа для построения графиков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Advanced Grapher
Advanced Grapher

Версия 2.2

Программа для построения и анализа графиков функций

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)