SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MicroDicom Viewer

В данном списке представлены программы для замены MicroDicom Viewer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MicroDicom Viewer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

RadiAnt DICOM Viewer
RadiAnt DICOM Viewer

Версия 2026.1

Программа для просмотра медицинских DICOM-изображений

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (34)