MicroDicom Viewer — удобная и функциональная утилита для работы с файлами формата DICOM, которые используются в медицине. При помощи программы их можно открывать, сохранять и просматривать. Существенное преимущество программы заключается в том, что она полностью бесплатна. Исходный код при этом закрыт (Freeware).

Приложение способно работать в Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Язык интерфейса – английский. MicroDicom Viewer постоянно получает дополнительные функции, улучшения и устранения старых неполадок.

Просмотр медицинских снимков

Программа предназначена для просмотра медицинских изображений в формате DICOM. Файлы такого типа созданы для хранения данных, полученных в результате обследований. Это могут быть снимки, сделанные в ходе магнитно-резонансной томографии, рентгена и т.п. В большинстве случаев их сохраняют в уникальном формате DICOM, который используется только в медицине.

Открыть такой снимок в обычной утилите для просмотра изображений получается не всегда. В таком случае могут помочь специализированные приложения, такие как MicroDicom Viewer.

При помощи программы можно не только просматривать файлы формата DICOM, но и вносить в них изменения. Утилита позволяет удобно открывать снимки, при необходимости менять масштаб, поворачивать изображения, а также выполнять печать.

Интерфейс MicroDicom Viewer

Окно утилиты состоит из нескольких частей:

Главное меню. Находится в верхней части и содержит в себе вкладки с основными настройками программы и ее интерфейса, а также опции для работы с файлами.

Панель инструментов. Располагается под главным меню. В ней находятся кнопки для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциями (открытие файлов, печать, настройка отображения DICOM и прочее).

Левая панель навигации.

Основная центральная часть окна, в которой отображается выбранный файл формата DICOM.

Правая панель со сведениями. В ней программа выводит общую информацию об открытом изображении.

Нижняя строка меню, в которой присутствуют настройка масштаба снимка и сведения о его разрешении.

Благодаря удобному расположению элементов на экране, использовать программу для просмотра легко. Разобраться в интерфейсе несложно, если попользоваться утилитой некоторое время.

MicroDicom Viewer — функциональное решение для просмотра файлов в формате DICOM. Оно может быть полезным для медицинских работников и обычных пользователей, столкнувшихся с необходимостью открыть снимок в этом формате.