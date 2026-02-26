Maxima — система компьютерной алгебры для символьных и численных вычислений. Включает в себя дифференцирование, интегрирование, решение уравнений, работу с матрицами и построение графиков.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на ОС Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Maxima

Программа станет незаменимым инструментом для тех, кто ежедневно сталкивается с решением математических задач. Это возможно благодаря обширному количеству опций и встроенных библиотек. Вот основные возможности Maxima:

Символьные вычисления и аналитические преобразования. Программа умеет работать с математическими выражениями в символьном виде, выполняя дифференцирование, интегрирование, разложение в ряды Тейлора, преобразования Лапласа и другие операции. Это позволяет получать точные аналитические решения, а не только численные приближения.

Вычисления с произвольной точностью и работа с разными типами данных. Maxima оперирует точными дробями, целыми числами произвольной длины и числами с плавающей точкой переменной точности. Поддерживаются разнообразные математические объекты: полиномы, множества, списки, векторы, матрицы и тензоры, что обеспечивает возможность решения сложных задач линейной алгебры и математической физики.

Двумерная и трехмерная визуализация данных. Встроенные графические функции позволяют строить графики функций и отображать данные в двух и трех измерениях. Так пользователи могут наглядно представить результаты вычислений, исследовать поведение функций и анализировать данные без необходимости экспорта в сторонние программы.

Несколько интерфейсов для удобства работы. Программа может запускаться в обычном терминальном окне для минималистичной работы, но в комплекте с ней поставляются графические оболочки wxMaxima и XMaxima. Они являются достаточно удобным пользовательским интерфейсом в стиле блокнота с выводом математических выражений. С помощью GUI работа с Maxima становится проще не только для неопытных пользователей, но и для профессионалов.

Богатая история и активное сообщество разработчиков. Maxima является потомком легендарной системы Macsyma, разработанной в MIT в конце 1960-х годов. Благодаря усилиям сообщества программа регулярно обновляется, исправляются ошибки и улучшается документация, а пользователи могут получать поддержку через списки рассылки и участвовать в развитии проекта.

Как решить уравнение с помощью Maxima?

Установка программы не займет много времени. Сразу после этого программой можно пользоваться. Для наглядности и простоты лучше использовать графическую оболочку wxMaxima. Чтобы решить какое-либо уравнение, нужно выполнить несколько простых шагов:

Для начала нужно определиться с уравнением. Для примера будет взято достаточно несложная система:

x^2 + y^2 = 25

y = x^2 − 5​ Уравнения есть, теперь нужно их определить в программе. Это делается через присвоение значений. Например, чтобы определить первое уравнение из системы, нужно его описать после “ eq1: ”. Таким образом, вся система, описанная в программе, будет выглядеть следующим образом:

eq1: x^2 + y^2 = 25;

eq2: y = x^2 - 5; Для получения решения нужно вызвать функцию solve с указанными внутри переменными. В случае вышеуказанного примера, строка с решением будет выглядеть так: solve([eq1, eq2], [x, y]); Код написан, осталось запустить. Для выполнения операции нужно нажать Shift + Enter. Программа за считанные секунды выведет корни уравнения.

С помощью программы можно не только решать системы уравнений, но и строить графики, выполнять дифференцирование, интегрирование и многое другое. Данный пример приведен для наглядной демонстрации базовых функций Maxima.