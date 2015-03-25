SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MagicPlot

В данном списке представлены программы для замены MagicPlot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MagicPlot, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Octave
Octave

Версия 11.3.0

Программа для выполнения математических вычислений

Оценок пока нет
Smath Studio
Smath Studio

Версия 1.5.0.9678

Программа для построения графиков функций

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Graph
Graph

Версия 4.4.2

Программа для построения графиков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Advanced Grapher
Advanced Grapher

Версия 2.2

Программа для построения и анализа графиков функций

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)