MagicPlot — программа для анализа, обработки и нелинейной аппроксимации научных и инженерных экспериментальных данных, а также для построения и манипуляции с графиками. Это платное программное обеспечение. Для запуска MagicPlot на компьютере должна быть установлена виртуальная машина Java Runtime версии 11 или выше, что говорит о предназначении программы для операционных систем Windows 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Функции программы MagicPlot

Программа MagicPlot отличается не только наличием мощных математических функций, но и простотой использования. Многие операции с данными, графиками и т.д. могут быть выполнены при помощи мыши. Также разработчики много внимания уделили вопросу удобства интерфейса, чтобы пользователю не приходилось тратить время на поиски той или иной функции в многократно вложенных меню, вкладках и т.д.

Так, при помощи программы MagicPlot с минимальными затратами времени решаются следующие задачи: