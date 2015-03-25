MagicPlot — программа для анализа, обработки и нелинейной аппроксимации научных и инженерных экспериментальных данных, а также для построения и манипуляции с графиками. Это платное программное обеспечение. Для запуска MagicPlot на компьютере должна быть установлена виртуальная машина Java Runtime версии 11 или выше, что говорит о предназначении программы для операционных систем Windows 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.
Функции программы MagicPlot
Программа MagicPlot отличается не только наличием мощных математических функций, но и простотой использования. Многие операции с данными, графиками и т.д. могут быть выполнены при помощи мыши. Также разработчики много внимания уделили вопросу удобства интерфейса, чтобы пользователю не приходилось тратить время на поиски той или иной функции в многократно вложенных меню, вкладках и т.д.
Так, при помощи программы MagicPlot с минимальными затратами времени решаются следующие задачи:
- Нелинейный подбор кривой данных ("Нелинейный" в данном случае означает, что функция аналитического подбора нелинейно зависит от изменяющихся параметров или параметров подбора). Для выполнения задачи пользователю нужно установить начальные значения параметров подбора, ввести уравнение и отредактировать диапазон данных визуально. Для тестирования алгоритмов подбора MagicPlot был проверен с помощью наборов данных NIST.
- Мультипиковая аппроксимация. Программа MagicPlot позволяет создавать модели подгонки от пика к пику, а также выполнять операции по перемещению пиков и базовой линии. И все это – с помощью мыши. С такой же легкостью пользователь может вычитать пики, чтобы увидеть остаток.
- Выполнение математического анализа. Сглаживание, быстрое преобразование Фурье, интегрирование, дифференцирование, гистограммы, свертка, алгоритмы корреляции — все эти операции с данными размещены в одном меню Processing.
- Пакетная обработка данных. Функция позволяет автоматически обрабатывать несколько одинаковых данных одним и тем же способом без программирования (скриптинга) и записи макросов. Нужно только обработать первый набор данных вручную, а затем использовать его в качестве шаблона для обработки остальных наборов (шаблоны также можно сохранять для использования в будущих проектах). Пакетная обработка включает в себя обработку самих данных и полуавтоматическую аппроксимацию серии подобных данных в сводной таблице.
- Построение визуально настраиваемых графиков. Пользователь может свободно менять стиль кривой и стиль осей в несколько кликов мышью. В графики можно добавлять текстовые блоки, линии, стрелки, прямоугольники и эллипсы, а также вставлять внешние изображения. Графики и любые добавленные объекты можно делать полупрозрачными. Готовые графики можно экспортировать в высоком качестве в векторных форматах EPS, PDF, SVG или EMF.
- Вычисление формул. В MagicPlot встроен мощный калькулятор формул, способный вычислять выражения (12+4)*sin(pi/2) одним кликом мышью (не считая ввод формулы в соответствующее поле).