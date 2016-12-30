SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Graph

В данном списке представлены программы для замены Graph. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Graph, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Octave
Octave

Версия 11.3.0

Программа для выполнения математических вычислений

Оценок пока нет
MagicPlot
MagicPlot

Версия 3.0.1

Программа для анализа и обработки научных данных, построения графиков

Оценок пока нет
MathType
MathType

Версия 7.0

Программа для создания математических формул под различные текстовые редакторы

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Maple
Maple

Версия 8.42

Программа для хранения документов, заметок и изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (18)