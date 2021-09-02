SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
eDrawings Viewer

eDrawings Viewer

Программа для просмотра DWG и DFX-чертежей на компьютере

2,7 (27)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 34.41.0003
Установить автоматически (214 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 34.41.0003

Полезные статьи

Чем открыть DWG — программы просмотра DWG-файлов
Чем открыть DWG — программы просмотра DWG-файлов

Оценки программы

2,7

27 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о eDrawings Viewer

1 отзыв

Валерий

На Windows 7 не установилась, файл установщик потребовал Windows 11