DWGSee — программа для просмотра, проведения измерений, быстрого редактирования, сравнения версий и выполнения других операций над DWG, DFX и DWF-файлами — CAD-проектами, созданными при использовании систем автоматизированного проектирования работ (САПР).

Это условно-бесплатное программное обеспечение с пробным периодом использования. Программа подходит для установки на компьютеры под управлением Windows 7/8/10 (только 64-битные системы). Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

Функции программы DWGSee

Программа DWGSee обеспечивает пользователя довольно широким спектром функциональных возможностей. К базовому функционалу (доступен во всех редакциях DWGSee) относятся:

Наложение поверх чертежей (т.е. рисование на них) разнообразных графических объектов: прямые (вертикальные, параллельные, касательные, угловые, бисектрисы) и ломаные линии; геометрические фигуры (окружности, дуги, прямоугольники, эллипсы, многоугольники и др.); текст и заштрихованные области.

Выполнение различных действий над объектами чертежей (модификация объектов): перемещение, копирование/вставка, удаление, зеркалирование, масштабирование, вытягивание одной из сторон, разбивка на составные компоненты, обрезка, округление углов и др.

Измерение длин, углов, радиусов и площадей простым кликом мышкой по измеряемому объекту с возможностью автоматического построения выносок с уже посчитанными размерами.

Аннотирование и создание разметок чертежей. Их можно сохранять, как в самом DWG-проекте (в метатегах или созданных слоях), так и в отдельном файле разметки в формате MRK.

Отображение двух версий чертежа в разделенных окнах с возможностью синхронизации масштабирования и панорамирования, вывода списка и выделения различий.

Из дополнительных функций (DWGSee Pro):

Поиск текста в чертежах, сохранение макетов в отдельные чертежи, шифрование чертежей и их защита паролем.

Встроенный конвертер «AutoDWG» позволяет сохранять чертежи в разных версиях файлов DWG/DXF (AutoCAD R14-2022).

Публикация чертежей с разметкой в PDF со слоями.

Конвертация чертежей вместе с разметкой в JPG, PNG или BMP форматах.

Копирование отдельных компонентов/деталей чертежей в буфер обмена с возможностью последующей вставки в другие приложения — офисные или графические редакторы.

Отдельно отметим наличие полностью бесплатной мобильной версии DWGSee для платформы Android. Ее можно использовать только для просмотра DWG/DFX-чертежей.