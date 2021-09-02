SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
DWGSee

DWGSee

Программа для просмотра и редактирования DWG-чертежей

2,8 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2024
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История изменений

Версия 2024

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Чем открыть DWG — программы просмотра DWG-файлов
Чем открыть DWG — программы просмотра DWG-файлов

Оценки программы

2,8

4 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о DWGSee

1 отзыв

Валерий

Спасибо! То что мне было нужно, чтобы просматривать файлы DXF! Легкая и бесплатная!!!