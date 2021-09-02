Autodesk DWG Trueview — программа для просмотра DWG, DWF и DXF-файлов — двухмерных и трехмерных чертежей, созданных в AutoCAD или аналогичных системах автоматизированного проектирования работ (САПР). Это один из немногих лицензионных продуктов компании Autodesk, распространяющихся бесплатно. Последняя на момент написания обзора версия программы Autodesk DWG Trueview подходит для установки только на 64-битные системы Windows 10. Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

ПРОГРАММА AUTODESK DWG TRUEVIEW

Программа Autodesk DWG Trueview предназначена, в первую очередь, для открытия/просмотра файлов DWG — формат, в котором сохраняются проекты 2D/3D-чертежей различных САПР-приложений. А благодаря наличию инструментов для проведения измерений, приложение может использоваться в целях исследования или контроля качества чертежей.

По заявлению разработчиков, Autodesk DWG Trueview является лучшим из всех существующих программных средств для просмотра DWG, а также DWF/DWFX и DXF-файлов, созданных именно в системе AutoCAD. Впрочем, приложение не предъявляет никаких требований к первоисточнику, потому с его помощью пользователи могут открывать на компьютере DWG-файлы, созданные в любых других поддерживающих данный формат САПР.

Программный продукт DWG TrueView предназначен для профессионалов — архитекторов, инженеров, строителей и специалистов из других областей, которые в своей ежедневной деятельности используют DWG/DXF/DWF-чертежи, но не нуждаются в их редактировании. Если чертежи были созданы в AutoCAD, и пользователю необходимо ознакомиться с их содержимым в первоначальном виде без использования полнофункциональной платной САПР, DWG TrueView — наилучший выбор.

Однако данная программа имеет и еще одно предназначение — конвертация DWF-файлов AutoCAD из одной версии в другую (начиная с AutoCAD R12). Т.е. если в распоряжении пользователя имеется одна из старых версий AutoCAD, но в открываемых с ее помощью DWF-чертежах новых версий имеют место какие-либо ошибки совместимости, то с помощью DWG TrueView можно предварительно выполнить конвертацию файлов и затем спокойно работать с ними.

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK DWG TRUEVIEW

О функциональных возможностях DWG Trueview можно сказать так — все функции AutoCAD, не связанные с редактированием чертежей, присутствуют в данной программе-просмотрщике:

Возможность открытия нескольких проектов для просмотра.

Преобразование DWG-файлов для последующего их открытия в любой из следующих версий AutoCAD: R12 DXF, R14, 2000/2002, 2004/2006, 2007/2009, 2010/2012, 2013/2017, 2018. При этом имеется возможность групповой конвертации DWG, независимо от того, являются ли все исходные файлы одной и той же или разной версии.

Экспорт чертежей целиком либо отдельных его элементов в PDF, JPG или PNG-файлы.

Наличие инструментов для выполнения измерений с возможностью их привязки к любой точке измеряемых объектов или в целом на чертеже.

Масштабирование и навигация, как в 2D, так в 3D-режиме.

Возможность выбора визуального стиля просмотра, например — двухмерный каркас или концептуальный трехмерный объект.

Быстрое переключение между точками обзора 3D-объектов на чертежах (любая из сторон или углов) и слоями, если таковые предусмотрены в проекте.

Расположение открытых окон/панелей внутри интерфейса каскадом или в ряд по вертикали/горизонтали.

Возможность настройки расположения некоторых функциональных панелей.

Отправка чертежей в печать без каких-либо ограничений по разрешению или количеству распечатываемых файлов за раз.