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AnyLogic

AnyLogic

Программа для имитационного моделирования сложных систем

2,5 (18)
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Актуальная версия 8.9.10
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История изменений

Версия 8.9.10

  • Программное управление масштабом – новые функции getZoom() / setZoom() (можно менять вид модели из кода).
  • Работа с базами данных – AnyLogic теперь предупреждает о различиях в структуре таблиц между внешней и встроенной БД.
  • Легенда Time Color Chart – стала понятнее, отображает пользовательские названия категорий.
  • Новые API для пешеходов – queueSize() у Ped Service, getServiceUtilization() и resetServiceStats() для Service With Lines / Area.
  • Исправления для Material Handling – ошибки с конвейером, хранилищем, транспортером (агент по умолчанию).
  • Исправления для Rail Library – корректная стыковка путей из shapefile (расстояние до 30 см), исправлена 3D-анимация поездов.
  • Разное – открывается онлайн-документация при наличии интернета; множество исправлений вылетов и ошибок в Process Modeling, Road Traffic, 3D-анимации (без привязки к ОС).

Оценки программы

2,5

18 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о AnyLogic

2 отзыва

Лёха

Из за ограничений провайдера (не слишком понимаю зачем ограничивать вообще всё подряд) не мог скачать AnyLogic PLE и сделать курсовую. Но, благодаря этому сайту, похоже я таки смогу не отчислиться, большое человеческое спасибо :)

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