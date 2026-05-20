AnyLogic — программа для имитационного моделирования сложных систем, которая помогает бизнесу, исследователям и специалистам принимать обоснованные решения в рамках своей профессиональной деятельности.

Это платное программное обеспечение, однако существует свободно распространяемая версия (представлена на этой странице), предназначенная для обучения. Приложение предназначено для компьютеров под управлением Windows 10 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа AnyLogic?

Бизнес-процессы, логистические цепочки и социальные системы становятся все более сложными, потому важно иметь инструменты, которые позволяют анализировать, оптимизировать и прогнозировать их поведение. Одним из таких инструментов является программа AnyLogic — универсальная платформа для имитационного моделирования, которая используется в различных отраслях, от производства и логистики до здравоохранения и городского планирования.

При помощи данного приложения можно создавать различные имитационные модели. AnyLogic позволяет моделировать сложные системы, используя все 3 известных подхода: дискретно-событийное и агентное моделирование, а также системная динамика. Благодаря своей гибкости, многофункциональности и наличию мощных аналитических инструментов, AnyLogic применяется для решения широкого спектра задач в самых различных сферах деятельности человека, включая:

Логистика и транспорт. Оптимизация цепочек поставок, моделирование работы складов, анализ транспортных потоков.

Производство. Планирование производственных процессов, анализ эффективности оборудования, управление ресурсами.

Здравоохранение. Моделирование работы больниц, анализ потоков пациентов, планирование медицинских ресурсов.

Ритейл. Оптимизация работы магазинов, управление запасами, анализ поведения покупателей.

Городское планирование. Моделирование транспортных систем, анализ пешеходных потоков, планирование инфраструктуры.

Финансы и экономика. Прогнозирование рыночных тенденций, анализ рисков, моделирование экономических систем.

Функции программы AnyLogic

В число ключевых функциональных возможностей программы AnyLogic входит:

Поддержка всех трех известных методов моделирования: Дискретно-событийное моделирование (DES). Используется для анализа процессов, где важны временные интервалы и последовательность событий (например, логистика, производство). Агентное моделирование (ABM). Позволяет моделировать поведение отдельных агентов (например, людей, транспортных средств, компаний) и их взаимодействие в системе. Системная динамика (SD). Подходит для моделирования сложных систем с обратными связями, где важно учитывать изменения во времени (например, экономические или экологические системы).

Гибкость и масштабируемость. AnyLogic позволяет создавать модели любой сложности — от простых процессов до крупномасштабных систем. Программа поддерживает интеграцию с внешними данными, такими как Excel, базы данных и API, что делает ее удобной для работы с реальными данными.

Визуальное моделирование. Интерфейс AnyLogic интуитивно понятен и позволяет создавать модели с помощью drag-and-drop инструментов. Пользователи могут визуализировать процессы, добавлять анимацию и графики, что упрощает анализ и презентацию результатов.

Библиотеки и шаблоны. AnyLogic включает в себя множество готовых библиотек и шаблонов для различных отраслей, таких как логистика, производство, здравоохранение и транспорт. Это значительно ускоряет процесс создания моделей.

Поддержка Java. AnyLogic позволяет пользователям писать собственный код на Java, что делает программу еще более гибкой и адаптируемой под конкретные задачи.

3D-визуализация. Программа поддерживает создание трехмерных моделей, что особенно полезно для визуализации сложных систем, таких как заводы, аэропорты или транспортные сети.

Доступная для скачивания с данной страницы версия AnyLogic имеет функциональные ограничения, для снятия которых требуется приобретение лицензии.