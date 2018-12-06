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QGIS

QGIS

Программа для работы с геопространственной информацией

2,7 (52)
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Актуальная версия 4.2.2
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История изменений

Версия 4.2.2

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 4.2.0
    • QGIS 4 теперь хранит настройки отдельно от QGIS 3; при первом запуске профиль пользователя автоматически копируется в новое место.
    • В меню слоя добавлены команды Load Style… и Save Style… для быстрой загрузки и сохранения стиля слоя.
    • Для 3D-символов добавлены categorized и rule-based способы оформления, похожие на обычные 2D-рендереры.
    • Добавлен новый физически корректный 3D-материал с поддержкой текстур цвета, металличности, шероховатости и ambient occlusion.
    • Улучшены 3D-карты: добавлены освещение от skybox, цветокоррекция, эффект bloom, сглаживание MSAA, градиентный фон и управление камерой.
    • Расширена поддержка 3D Tiles: добавлены instancing, implicit tiling и composite tiles.
    • Добавлен экспорт 3D-сцены в формат STL.
    • Улучшена работа с облаками точек: добавлена поддержка нескольких overview в VPC, формат .vpz и настройка высотной заливки для отдельных слоев.
    • В макетах печати добавлены диаграммы по символике слоя и улучшенное управление слоями при экспорте в Geospatial PDF.
    • В таблице атрибутов добавлен пункт Field Calculator в меню заголовка столбца, а в моделях обработки теперь показывается число объектов на шагах выполнения.

Оценки программы

2,7

52 оценки Оценок пока нет

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