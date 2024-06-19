MyRadar — программа для просмотра прогноза погода, а также метеоусловий в режиме реального времени, осадков, гроз, ветра и других природных явлений в любой точке мира. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия имеет ограничения по функционалу, но они не критичны для простых пользователей).

Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа MyRadar?

Основное предназначение программы MyRadar — предоставление пользователю прогноза метеоусловий на два часа вперед в любой точке мира. Помимо температуры воздуха, с помощью этого приложения можно точно установить, когда начнутся осадки в выбранной пользователем локации, какой они будут интенсивности, и сколько продлятся (если продолжительность осадков не превышает 2-х часов). Однако это далеко не все возможности программы. Она также служит для:

Получения информации о скорости и направлении ветров (отдельно можно просматривать ураганные ветра).

Просмотра местоположения облаков и отдельно — грозовых туч.

Просмотра атмосферных фронтов.

Просмотра погодных условий вдоль автотрасс.

Получения данных об индексе качества воздуха (AQI) в нужной локации.

Просмотра природных пожаров и землетрясений.

Получения сведений об авариях в энергосистемах населенных пунктов (не только вследствие воздействия погодных явлений, но и иных факторов) и другой информации, так или иначе связанной с погодой.

Программа MyRadar также способна отображать привычный прогноз погоды для любых населенных пунктов на 10 дней вперед. Также с ее помощью можно ознакомиться с предстоящими погодными условиями на ближайшие 24 часа (почасовой прогноз). MyRadar в своих прогнозах отражает не только температуру (включая «по ощущению»), но и влажность, а также индекс качества воздуха, показывает процентную вероятность осадков, значение точки росы, дальность видимости, направление и силу ветра, а также атмосферное давление.

Функции программы MyRadar

Основная функция программы MyRadar — построение карты осадков. Для этого приложение собирает информацию с физических метеорологических радаров по всему миру. Программа имеет ряд особенностей:

Два основных режима отображения карты — плоская и в виде глобуса.

Переключение между 7 типами карт — только дороги, аэрофотоснимок, карта в оттенках серого, топографическая карта, а также авиационные карты VFR, IFR и IFR-H.

5 типов метеорологических карт — обычная, обычная в высоком разрешении, карта температур, архивная карта (отображение архива погоды), а также карта, отображающая погоду рядом с метеорологическими радарами (дает возможность получения данных с пользовательских метеорадаров, подключенных к сети интернет).

Возможность включения/выключения отображения слоев карты с облаками, грозами, ураганами, метеофронтами, природными пожарами, ветрами и прочими погодными явлениями, отображение которых поддерживает программа.

Возможность добавления в программу пользовательских слоев в виде географических структур данных GeoJson для отображения на карте интересующих пользователя сведений, объектов, маршрутов и т.д.

Возможность построения маршрутов поездок с прогнозом погоды на пути следования.

Возможность сохранения локаций для быстрого центрирования карты в сохраненных точках (сохраненные точки можно экспортировать и импортировать).

В качестве бонусной функции в MyRadar предусмотрена возможность просмотра карты Марса, на которую нанесены точки посадок и маршруты передвижения марсоходов; здесь также можно посмотреть отснятые ими фотографии.

Некоторые из функций программы (например, отображение авиационных карт или показ прогноза погоды по маршруту) доступны только по подписке. В бесплатной версии приложения также отображается реклама.