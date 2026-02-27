Marble — виртуальный глобус и настольный атлас, который объединяет картографические данные для навигации, изучения географии и планирования маршрутов.
Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на ОС Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы Marble
С помощью Marble можно не только изучать географию и искать достопримечательности, но и расширять свое ПО. Так как программа распространяется с открытым исходным кодом, ее картографические функции можно внедрять в свои проекты. Вот основные опции и возможности Marble:
- Виртуальный глобус. Программа позволяет рассматривать Землю как вращающийся глобус, переключаться в режим плоской карты или переходить к детальному уличному виду. Можно плавно приближать и отдалять участки, наблюдать смену дня и ночи, а также использовать различные картографические проекции для разных задач.
- Детальная навигация с OpenStreetMap. Marble использует данные OpenStreetMap, что обеспечивает актуальную информацию об улицах, зданиях, маршрутах общественного транспорта и достопримечательностях в любой точке мира. Это превращает программу в полноценный инструмент для изучения местности вплоть до уровня отдельных домов и пешеходных дорожек.
- Интеграция с Wikipedia. Встроенный поиск позволяет быстро находить города, улицы или географические объекты. Для многих мест отображаются ссылки на статьи Wikipedia, что дает возможность получать исторические и культурные сведения о точке на карте, не покидая интерфейс программы. Это может быть полезно как в образовательных целях, так и в рабочих.
- Создание маршрутов и измерение расстояний. Поддерживается построение маршрутов простым перетаскиванием линий прямо по карте. Можно измерять расстояния между точками, прокладывать треки для путешествий и сохранять их для последующего использования. Это полезно для планирования поездок или оценки масштабов территорий.
- Кроссплатформенность. Помимо настольной версии, существуют мобильные приложения Marble Maps для Android. Сама программа построена на библиотеке, которую можно встраивать в другие проекты, а функциональность Marble расширяется за счет подключаемых плагинов, например, для отображения погоды или карт других планет.
Как проложить путь от одного города в другой с помощью Marble?
Программа, как и было указано выше, позволяет не только изучать местность, но и прокладывать путь от начальной точки до конечной. Чтобы проложить путь, нужно выполнить следующие шаги:
- После открытия программы следует выбрать режим отображения OpenStreetMap. Так будет удобнее смотреть на улицы и дороги.
- Далее нужно перейти в окно Routing. В нем есть две строки: A — начальная точка, B — конечная. Сюда можно вводить адреса, которые начинаются со страны. Как только адреса будут найдены, нужно нажать кнопку Search.
- Также можно проложить путь между двумя произвольными точками. Для этого на глобусе нужно найти любую точку и нажать ПКМ — Directions from here. Это будет начальный пункт. Конечный пункт выбирается аналогично: ПКМ — Directions to here. Путь автоматически выстроится в левой части программы.
Одна из полезных функций данной программы реализуется достаточно просто, но возможности Marble на этом не заканчиваются. Программа обладает богатым функционалом