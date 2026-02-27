Marble — виртуальный глобус и настольный атлас, который объединяет картографические данные для навигации, изучения географии и планирования маршрутов.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на ОС Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Marble

С помощью Marble можно не только изучать географию и искать достопримечательности, но и расширять свое ПО. Так как программа распространяется с открытым исходным кодом, ее картографические функции можно внедрять в свои проекты. Вот основные опции и возможности Marble:

Виртуальный глобус. Программа позволяет рассматривать Землю как вращающийся глобус, переключаться в режим плоской карты или переходить к детальному уличному виду. Можно плавно приближать и отдалять участки, наблюдать смену дня и ночи, а также использовать различные картографические проекции для разных задач.

Детальная навигация с OpenStreetMap. Marble использует данные OpenStreetMap, что обеспечивает актуальную информацию об улицах, зданиях, маршрутах общественного транспорта и достопримечательностях в любой точке мира. Это превращает программу в полноценный инструмент для изучения местности вплоть до уровня отдельных домов и пешеходных дорожек.

Интеграция с Wikipedia. Встроенный поиск позволяет быстро находить города, улицы или географические объекты. Для многих мест отображаются ссылки на статьи Wikipedia, что дает возможность получать исторические и культурные сведения о точке на карте, не покидая интерфейс программы. Это может быть полезно как в образовательных целях, так и в рабочих.

Создание маршрутов и измерение расстояний. Поддерживается построение маршрутов простым перетаскиванием линий прямо по карте. Можно измерять расстояния между точками, прокладывать треки для путешествий и сохранять их для последующего использования. Это полезно для планирования поездок или оценки масштабов территорий.

Кроссплатформенность. Помимо настольной версии, существуют мобильные приложения Marble Maps для Android. Сама программа построена на библиотеке, которую можно встраивать в другие проекты, а функциональность Marble расширяется за счет подключаемых плагинов, например, для отображения погоды или карт других планет.

Как проложить путь от одного города в другой с помощью Marble?

Программа, как и было указано выше, позволяет не только изучать местность, но и прокладывать путь от начальной точки до конечной. Чтобы проложить путь, нужно выполнить следующие шаги:

После открытия программы следует выбрать режим отображения OpenStreetMap. Так будет удобнее смотреть на улицы и дороги. Далее нужно перейти в окно Routing. В нем есть две строки: A — начальная точка, B — конечная. Сюда можно вводить адреса, которые начинаются со страны. Как только адреса будут найдены, нужно нажать кнопку Search. Также можно проложить путь между двумя произвольными точками. Для этого на глобусе нужно найти любую точку и нажать ПКМ — Directions from here. Это будет начальный пункт. Конечный пункт выбирается аналогично: ПКМ — Directions to here. Путь автоматически выстроится в левой части программы.

Одна из полезных функций данной программы реализуется достаточно просто, но возможности Marble на этом не заканчиваются. Программа обладает богатым функционалом