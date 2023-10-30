SoftSalad СОФТСАЛАТ
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GPX Viewer and recorder

GPX Viewer and recorder

Программа для работы с картами и файлами формата GPX

4,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.7.1.0
Скачать 15 MB
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История изменений

Версия 1.7.1.0

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о GPX Viewer and recorder

1 отзыв

Федор

Программа реальный отстой, и рядом с Мапсорс не стояла. Все время требует доступ к GPS и вдобавок непонятно как загружать треки записанные другими программами