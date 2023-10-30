GPX Viewer and recorder – функциональная программа для работы с картами и файлами формата GPX. С помощью утилиты можно просматривать сохраненные маршруты и путевые точки в Windows, а также создавать их.

Приложение кроссплатформенно и поддерживает работу как на ПК, так и на смартфонах и планшетах Surface. На мобильных устройствах его можно использовать для следования сохраненным в файлах GPX маршрутам, путевым точкам и трекам. Их можно детально анализировать, благодаря удобной встроенной статистике.

GPX Viewer and recorder бесплатен и доступен для Windows 10 и выше, а также для смартфонов. Поддерживаемые языки – английский, испанский, итальянский, португальский.

Функции GPX Viewer and recorder

Утилита позволяет открывать и просматривать файлы GPX, в которых сохранены маршруты и путевые точки. GPX Viewer and recorder способен корректно отобразить их на карте для навигации. Среди дополнительных функций стоит отметить следующее:

Создание маршрута на смартфоне и дальнейший просмотр его на ПК.

Сохранение маршрута на мобильном устройстве.

Создание новых GPX файлов.

Приложение также поддерживает работу с GPS для отслеживания местоположения. Используя GPX Viewer and recorder на смартфоне, можно определять текущее расположение на карте, подстраивать ее и следить за следованием маршруту. В последнем случае приложение может выполнять роль простого GPS-навигатора. Его можно использовать как для пеших, так и для автомобильных или велосипедных маршрутов.

Поддерживаемые карты

Для отображения карт в GPX Viewer доступно три сервиса: OpenStreetMap, OpenCycleMap и HikeBike. Первый универсален и подходит практически во всех случаях. Последние, OpenCycleMap и HikeBike, заточены под использование для навигации на велотранспорте.

Преимущества программы

GPX Viewer and recorder – удобное и гибкое решение для работы с картами и маршрутами, в том числе с файлами GPX. Используя приложение, можно легко и быстро вывести нужный путь на экран и проанализировать его. Кроме того, программа позволяет создавать новые файлы GPX по нужным маршрутам, добавляя в них все необходимые путевые точки.

Важным преимуществом утилиты является кроссплатформенность. Установив ее на ПК и смартфон, можно сохранять пройденные маршруты, которые отслеживались приложением на мобильном устройстве, чтобы в дальнейшем экспортировать их в GPX для просмотра и редактирования в десктопной версии программы на компьютере.