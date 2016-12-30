SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Google Earth

В данном списке представлены программы для замены Google Earth. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Google Earth, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

2ГИС
2ГИС

Версия 3.16.3.0

Бесплатные детальные карты всех городов России

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (62)
Stellarium
Stellarium

Версия 0.18.2

Программа для просмотра звёздного неба (виртуальный планетарий)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Earth Explorer
Earth Explorer

Версия 6.1

Интерактивный глобус планеты Земля

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (7)