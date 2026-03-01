ArcGIS Earth — программа для трехмерной визуализации, анализа и совместного использования геопространственных данных.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русский интерфейс.

Функции и возможности программы ArcGIS Earth

Программа станет незаменимым помощником как любителям географии, так и профессионалам. Набор возможностей для отображения данных, экспорта в популярные форматы и работы с различных устройств открывает множество возможностей использования ArcGIS Earth. В то же время у программы достаточно простой интерфейс с понятными пунктами меню, что является плюсом для неопытных пользователей. Вот основные функции и возможности ArcGIS Earth:

Трехмерная визуализация земного шара. Программа позволяет просматривать Землю в интерактивном 3D-режиме с помощью коллекции ArcGIS Living Atlas — крупнейшего в мире собрания географической информации. Пользователь может свободно перемещаться по глобусу, приближаться к интересующим точкам и накладывать на карту собственные данные для детального изучения любой области.

Поддержка различных форматов и сервисов. ArcGIS Earth работает со множеством популярных геопространственных форматов. Поддерживается импорт KML и KMZ, сценарных слоев, 3D-тайлов и упакованных карт, а также веб-сервисов Open Geospatial Consortium. Это позволяет объединять в одном проекте информацию из разных источников, например, спутниковые снимки, модели рельефа и инфраструктурные слои.

Инструменты пространственного анализа. Программа имеет в своем арсенале мощные аналитические функции. Доступны интерактивные инструменты для построения профиля рельефа, анализа прямой видимости и определения зон видимости. Они помогают оценивать ландшафт, планировать размещение объектов или прогнозировать последствия изменений местности, что критически важно для задач безопасности, строительства и экологии.

Нанесение пометок, измерения и символы. Пользователь может создавать на карте собственные объекты: метки, линии и полигоны с подробными аннотациями. Встроенные инструменты измеряют координаты и расстояния между точками в трехмерном пространстве. Для наглядности данные визуализируются с помощью библиотеки символов, включая милитари символику, либо загружаются пользовательские значки.

Совместная работа на разных устройствах. ArcGIS Earth поддерживает коллективную работу над проектами. Подготовленные карты и слои можно сохранять в формате KML и KMZ, а также делиться ими с коллегами через рабочие пространства или QR-коды даже в условиях отсутствия подключения к интернету. Мобильная версия приложения для Android и iOS дополняет десктопную: на смартфоне доступна 3D-визуализация, сбор GPS-треков, анализ и просмотр данных в дополненной реальности.

Как найти любое место на глобусе с помощью ArcGIS Earth?

Программа достаточно удобна в использовании, и поиск интересующего места, будь то город или достопримечательность, не займет много времени. Вот что нужно сделать, чтобы найти Сфинкса:

После открытия программы нужно обратиться к меню, которое находится в левом верхнем углу. Там есть множество настроек, и сейчас нужно перейти в Базовая карта и рельеф. Иконка выглядит как 4 квадрата. В данной вкладке есть доступные варианты отображения поверхности. Можно оставить тот вариант, что установлен по умолчанию, либо выбрать любой другой. Теперь нужно найти достопримечательность. Быстрее всего это сделать через Поиск, иконка находится в правом верхнем углу. Программа понимает русский язык, поэтому запроса “Египет, Сфинкс” будет достаточно. Пользователю будет предложено перейти к точке, которая называется "Гизæйы Егъау Сфинкс, Al Jīzah, EGY”. После перехода к точке можно действительно увидеть Сфинкса. Однако высота по умолчанию — чуть больше 38400 метров. К счастью, высоту можно уменьшить и увеличить. Это делается либо колесиком мыши, либо специальным виртуальным джойстиком, который имеет вид иконки планеты и находится в правом нижнем углу.

Остальные функции программы позволяют устанавливать собственные метки, менять отображение рельефа, устанавливать закладки и даже записывать видеоролики. ArcGIS Earth отлично подойдет не только для просмотра красивых мест, но и для более серьезной работы, особенно с возможностями экспорта и запуска с различных устройств.