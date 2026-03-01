ArcGIS Earth — программа для трехмерной визуализации, анализа и совместного использования геопространственных данных.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русский интерфейс.
Функции и возможности программы ArcGIS Earth
Программа станет незаменимым помощником как любителям географии, так и профессионалам. Набор возможностей для отображения данных, экспорта в популярные форматы и работы с различных устройств открывает множество возможностей использования ArcGIS Earth. В то же время у программы достаточно простой интерфейс с понятными пунктами меню, что является плюсом для неопытных пользователей. Вот основные функции и возможности ArcGIS Earth:
- Трехмерная визуализация земного шара. Программа позволяет просматривать Землю в интерактивном 3D-режиме с помощью коллекции ArcGIS Living Atlas — крупнейшего в мире собрания географической информации. Пользователь может свободно перемещаться по глобусу, приближаться к интересующим точкам и накладывать на карту собственные данные для детального изучения любой области.
- Поддержка различных форматов и сервисов. ArcGIS Earth работает со множеством популярных геопространственных форматов. Поддерживается импорт KML и KMZ, сценарных слоев, 3D-тайлов и упакованных карт, а также веб-сервисов Open Geospatial Consortium. Это позволяет объединять в одном проекте информацию из разных источников, например, спутниковые снимки, модели рельефа и инфраструктурные слои.
- Инструменты пространственного анализа. Программа имеет в своем арсенале мощные аналитические функции. Доступны интерактивные инструменты для построения профиля рельефа, анализа прямой видимости и определения зон видимости. Они помогают оценивать ландшафт, планировать размещение объектов или прогнозировать последствия изменений местности, что критически важно для задач безопасности, строительства и экологии.
- Нанесение пометок, измерения и символы. Пользователь может создавать на карте собственные объекты: метки, линии и полигоны с подробными аннотациями. Встроенные инструменты измеряют координаты и расстояния между точками в трехмерном пространстве. Для наглядности данные визуализируются с помощью библиотеки символов, включая милитари символику, либо загружаются пользовательские значки.
- Совместная работа на разных устройствах. ArcGIS Earth поддерживает коллективную работу над проектами. Подготовленные карты и слои можно сохранять в формате KML и KMZ, а также делиться ими с коллегами через рабочие пространства или QR-коды даже в условиях отсутствия подключения к интернету. Мобильная версия приложения для Android и iOS дополняет десктопную: на смартфоне доступна 3D-визуализация, сбор GPS-треков, анализ и просмотр данных в дополненной реальности.
Как найти любое место на глобусе с помощью ArcGIS Earth?
Программа достаточно удобна в использовании, и поиск интересующего места, будь то город или достопримечательность, не займет много времени. Вот что нужно сделать, чтобы найти Сфинкса:
- После открытия программы нужно обратиться к меню, которое находится в левом верхнем углу. Там есть множество настроек, и сейчас нужно перейти в Базовая карта и рельеф. Иконка выглядит как 4 квадрата. В данной вкладке есть доступные варианты отображения поверхности. Можно оставить тот вариант, что установлен по умолчанию, либо выбрать любой другой.
- Теперь нужно найти достопримечательность. Быстрее всего это сделать через Поиск, иконка находится в правом верхнем углу. Программа понимает русский язык, поэтому запроса “Египет, Сфинкс” будет достаточно. Пользователю будет предложено перейти к точке, которая называется "Гизæйы Егъау Сфинкс, Al Jīzah, EGY”.
- После перехода к точке можно действительно увидеть Сфинкса. Однако высота по умолчанию — чуть больше 38400 метров. К счастью, высоту можно уменьшить и увеличить. Это делается либо колесиком мыши, либо специальным виртуальным джойстиком, который имеет вид иконки планеты и находится в правом нижнем углу.
Остальные функции программы позволяют устанавливать собственные метки, менять отображение рельефа, устанавливать закладки и даже записывать видеоролики. ArcGIS Earth отлично подойдет не только для просмотра красивых мест, но и для более серьезной работы, особенно с возможностями экспорта и запуска с различных устройств.