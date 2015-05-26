Учет книг – программа для работы с базой электронных и печатных изданий. Она активно используется в библиотеках с обширными коллекциями.

Гибкие настройки программы “Учет книг” позволяют правильно организовать файловые каталоги:

структурировать данные по признакам;

внести необходимые изменения;

добавить, удалить и отредактировать сведения о книгах, журналах и авторах.

Программа поддерживает работу с несколькими базами данных и позволяет создавать новые. Учет книг фиксирует информацию о посетителях: ФИО, контакты читателя, названия и количество выданных на руки книг, даты взятия и возврата изданий в библиотеку, а также долги по выдаче.