Учет книг – программа для работы с базой электронных и печатных изданий. Она активно используется в библиотеках с обширными коллекциями.
Гибкие настройки программы “Учет книг” позволяют правильно организовать файловые каталоги:
- структурировать данные по признакам;
- внести необходимые изменения;
- добавить, удалить и отредактировать сведения о книгах, журналах и авторах.
Программа поддерживает работу с несколькими базами данных и позволяет создавать новые. Учет книг фиксирует информацию о посетителях: ФИО, контакты читателя, названия и количество выданных на руки книг, даты взятия и возврата изданий в библиотеку, а также долги по выдаче.