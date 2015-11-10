SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Foxit PDF Reader

В данном списке представлены программы для замены Foxit PDF Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Foxit PDF Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
PDFgear
PDFgear

Версия 3.0.0

Программа для работы с PDF-файлами

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
PDFStorm Desktop
PDFStorm Desktop

Версия 1.0.0

Программа для открытия и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sumatra PDF
Sumatra PDF

Версия 3.6.1

Просмотр и редактирование PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Acrobat Reader
Acrobat Reader

Версия 2.0.0.858

Программа для чтения, печати и редактирования PDF-документов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
Icecream Ebook Reader
Icecream Ebook Reader

Версия 6.32

Программа для чтения и организации электронных книг

Оценок пока нет
STDU Viewer
STDU Viewer

Версия 1.6.375

Чтение электронных книг

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
PDF Editor
PDF Editor

Версия 5.5

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
Adobe Reader XI
Adobe Reader XI

Версия 11.0.10

Программа для PDF-файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (36)
Foxit PhantomPDF
Foxit PhantomPDF

Версия 7.0.5.1021

Обработка PDF-документов

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)