SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DjVu Reader

В данном списке представлены программы для замены DjVu Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DjVu Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Sumatra PDF
Sumatra PDF

Версия 3.6.1

Просмотр и редактирование PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Okular
Okular

Версия 23.08.4

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
DjView
DjView

Версия 4.12

Программа для открытия DjVu/DjV файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
STDU Viewer
STDU Viewer

Версия 1.6.375

Чтение электронных книг

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
WinDjView
WinDjView

Версия 2.1

Программа для чтения DjVu

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)