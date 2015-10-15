В данном списке представлены программы для замены DjVu Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DjVu Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DjVu Reader.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DjVu Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DjVu Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DjVu Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 3.6.1
Просмотр и редактирование PDF
Версия 23.08.4
Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур
Версия 4.12
Программа для открытия DjVu/DjV файлов
Версия 1.6.375
Чтение электронных книг
Версия 2.1
Программа для чтения DjVu